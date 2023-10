Vedci zistili, ako drahé kovy Zeme zostávajú blízko povrchu

Vedci odhalili dôvod, prečo sa drahé kovy ako zlato, platina a paládium nachádzajú blízko zemského povrchu, napriek tomu, že ich hustota naznačuje, že by mali klesnúť až do jadra. Vedci zistili, že tieto kovy uviazli v napoly roztopenej hornine po tom, ako sa masívne vesmírne skaly zrazili so Zemou. Prítomnosť týchto drahých kovov v blízkosti povrchu vedcov dlho zmiatla, no predpokladá sa, že pristáli na Zemi počas dopadov na veľké vesmírne kamene krátko po sformovaní planéty. Avšak namiesto toho, aby sa ponorili do jadra, tieto kovy prenikli cez plášť a uviazli v tuhnúcej hornine, čo im umožnilo zostať blízko povrchu.

V nedávnej štúdii vedci simulovali staroveké dopady na ranú Zem, aby pochopili, prečo tieto vzácne kovy neklesli do jadra. Zistili, že keď sa obrovská vesmírna skala, potenciálne veľkosti Mesiaca, zrazila so Zemou, vytvorila roztavený magmatický oceán, ktorý prenikol cez plášť. Pod týmto magmatickým oceánom bola oblasť napoly roztopenej a napoly pevnej horniny. Kovy z impaktora postupne prenikali do tejto napoly roztavenej oblasti a miešali sa s plášťom. Namiesto toho, aby klesol priamo do jadra, kovom napustený plášť stuhol a cestou zachytával úlomky kovu.

V priebehu miliárd rokov vírenie a konvekcia v plášti priviedli tieto kovy bližšie ku kôre a sprístupnili ich pre banské operácie. Tento objav vrhá svetlo na pôvod a množstvo drahých kovov na Zemi a vysvetľuje, ako skončili blízko povrchu. Okrem toho je možné, že tieto oblasti bohaté na kovy v plášti môžu byť aj dnes viditeľné na seizmických snímkach vnútra Zeme.

Ďalší výskum by mohol zahŕňať simuláciu podobných dopadov na iné pozemské planéty, ako je Mars alebo Venuša, aby sme pochopili, ako by tento proces fungoval na rôznych svetoch. Táto štúdia poskytuje cenné poznatky o geologických procesoch, ktoré formovali našu planétu, a o distribúcii drahých kovov.

Zdroje:

– Proceedings of the National Academy of Sciences