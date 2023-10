Hlasný bum v Melbourne sa považuje za vstup meteoritov do atmosféry

By

Zhrnutie: Predpokladá sa, že hlasný a záhadný boom, ktorý šokoval obyvateľov predmestia Melbourne, spôsobil meteorit, ktorý sa dostal do zemskej atmosféry. Incident, ku ktorému došlo v Doreene, podnietil mnohých miestnych obyvateľov k natáčaniu videí a zdieľaniu svojich skúseností na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo niektorí špekulovali o astronomickej udalosti, úrady sa k jej pôvodu zatiaľ nevyjadrili. Vedecký expert Dr. Gail Isles z univerzity RMIT naznačil, že by mohlo ísť o meteor, ktorý by mohol byť spojený s prebiehajúcim meteorickým rojom Perzeíd. Spomenula však aj možnosť, že ide o úlomok z rakety navigačného satelitu vypustenej z ruského kozmodrómu Pleseck. Pri podobnom incidente v auguste boli obyvatelia vo Victorii svedkami svetelnej gule na nočnej oblohe a počuli hlasný bum, ktorý neskôr austrálska vesmírna agentúra potvrdila, že ide o vesmírny odpad z ruskej rakety Sojuz-2.

Obyvatelia Doreen, predmestia v Melbourne, boli zaskočení náhlym zvukom podobným výbuchu, ku ktorému došlo v stredu okolo 9:XNUMX. Videá zachytené obyvateľmi ukázali záblesk svetla, po ktorom nasledoval silný zvuk pripomínajúci výbuch. Špekulácie sa objavili na platformách sociálnych médií, keď obyvatelia zdieľali svoje skúsenosti a spochybňovali príčinu masívnej explózie.

Zatiaľ čo úrady zatiaľ neposkytli vysvetlenie, doktorka Gail Islesová, vedecká expertka z univerzity RMIT, naznačila, že zvuk možno pripísať meteoru, ktorý vstúpil do zemskej atmosféry. Spojila to s prebiehajúcim meteorickým rojom Perzeíd, ktorý má vrchol dosiahnuť počas nadchádzajúceho víkendu. Doktor Isles však priznal aj možnosť, že boom mohol spôsobiť úlomok z rakety navigačného satelitu vypustenej z ruského kozmodrómu Pleseck.

Nie je to prvýkrát, čo sa takýto incident vo Victorii stal. Pri predchádzajúcom výskyte v auguste boli obyvatelia svedkami svetelnej gule prechádzajúcej nočnou oblohou sprevádzanej hlasným buchnutím. Austrálska vesmírna agentúra neskôr potvrdila, že udalosť spôsobili vesmírne úlomky z ruskej rakety Sojuz-2, ktoré opäť vstúpili do zemskej atmosféry.

