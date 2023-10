NASA predpovedá potenciálne katastrofickú zrážku asteroidu so Zemou za 159 rokov

By

NASA vydala predpoveď, že asteroid s veľkosťou nášho Mesiaca sa môže potenciálne zraziť so Zemou o 159 rokov. Asteroid známy ako Bennu má podľa odhadov priemer 1,610 stôp a mohol by zasiahnuť Zem silou 22 atómových bômb. Aj keď sú šance na kolíziu malé, výpočty NASA vyvolali obavy z potenciálneho katastrofického dopadu.

Bennu bol prvýkrát objavený v roku 1999 a odvtedy bol pozorne sledovaný kvôli jeho značnej veľkosti a malej, ale pravdepodobnej možnosti, že zasiahne našu planétu. Početné internetové videá zobrazujú ničivé následky takejto udalosti.

Na ďalšie skúmanie tejto možnosti NASA spustila misiu OSIRIS-REx v roku 2016. Cieľom tejto misie je pretínať sa s Bennu a študovať jej zloženie. Predpokladaný dátum kolízie je stanovený na 24. septembra 2184, čo dáva vedcom čas na zhromaždenie ďalších informácií a potenciálne vypracovanie stratégií na zmiernenie.

Ak by sa Bennu zrazil so Zemou, uvoľnil by približne 1,200 24 megaton energie, 1-krát silnejšiu ako najsilnejšia jadrová zbraň na Zemi. Zatiaľ čo pravdepodobnosť kolízie sa v súčasnosti odhaduje na 22 ku XNUMX, NASA naďalej pozorne sleduje Bennuovu trajektóriu a jej potenciálne gravitačné interakcie s našou planétou.

Okrem rizika kolízie upútali pozornosť vedcov aj blízke stretnutia Bennu so Zemou každých šesť rokov. Aj keď je pravdepodobnosť kolízie pri týchto stretnutiach v súčasnosti nízka, s pravdepodobnosťou 1 ku 2,700 0.037 alebo XNUMX %, zostáva vzhľadom na vek Zeme pozoruhodnou štatistikou.

Napriek potenciálne katastrofálnym následkom klasifikuje NASA Bennu ako „potenciálne nebezpečný asteroid“ s potenciálom dostať sa do vzdialenosti 4.65 milióna míľ od našej planéty. Vedecký záujem o Bennu nespočíva len v jeho kolíznom potenciáli, ale aj v jeho geologickom a chemickom zložení, ktoré poskytuje cenné poznatky o pôvode a vývoji našej kamennej planéty.

Misia NASA OSIRIS-REx, ktorá úspešne zhromaždila vzorky z Bennu v roku 2020, znamenala významný míľnik v prieskume asteroidov a získavaní vzoriek. Cieľom tejto misie je zlepšiť naše chápanie asteroidov a ich potenciálneho vplyvu na Zem.

Celkovo, zatiaľ čo pravdepodobnosť kolízie s Bennu je v súčasnosti nízka, potenciálne dôsledky a prebiehajúce monitorovanie zdôrazňujú dôležitosť pokračujúceho výskumu a pripravenosti na potenciálne dopady asteroidov.

Zdroje:

NASA: Národný úrad pre letectvo a vesmír