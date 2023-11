Vznik Mesiaca: Pohľad do dávnej minulosti Zeme

By

Nedávny výskum publikovaný v Geochemical Perspectives Letters vrhol nové svetlo na vznik Mesiaca Zeme. Analýzou kryštálov, ktoré z Mesiaca priniesli astronauti z Apolla 17, vedci zistili, že Mesiac je starý najmenej 4.46 miliardy rokov – približne o 40 miliónov rokov starší, ako sa doteraz predpokladalo.

Vedúca autorka štúdie, Jennika Greer z University of Glasgow, vysvetľuje, že výskumný tím oslovili Bidong Zhang a Audrey Bouvier, aby získali pochopenie mesačných vzoriek nanometrov. Skúmaním drobných kryštálov, ktoré sa vyvinuli pred miliardami rokov, boli vedci schopní určiť dátum vzniku Mesiaca presnejšie ako kedykoľvek predtým.

Keď sa obrovský asteroid zrazil so Zemou počas raných štádií formovania slnečnej sústavy, spôsobilo to roztavenie horniny, ktorá sa neskôr stala povrchom Mesiaca. To znamenalo, že kryštály zirkónu, ktoré vznikajú za špecifických podmienok, nemohli existovať na roztavenom povrchu Mesiaca. Všetky kryštály, ktoré sa dnes nachádzajú na Mesiaci, sa museli vyvinúť po ochladení tohto lunárneho magmatického oceánu.

Pomocou techniky nazývanej atómová sondová tomografia boli výskumníci schopní analyzovať kryštály zirkónu atóm po atóme. Toto skúmanie odhalilo počet atómov, ktoré prešli rádioaktívnym rozpadom v kryštáloch. Štúdiom pomeru rôznych izotopov olova vedci vypočítali, že vek Mesiaca je približne 4.46 miliardy rokov.

Pochopenie veku Mesiaca je rozhodujúce, pretože hrá dôležitú úlohu v našom planetárnom systéme. Stabilizuje rotačnú os Zeme, vytvára príliv a odliv a určuje trvanie našich dní. Bez Mesiaca by bol život na Zemi diametrálne odlišný. Tento nový výskum slúži ako cenný kúsok skladačky v našom úsilí lepšie pochopiť históriu nášho prírodného sveta.

FAQ:

Otázka: Aký starý je Mesiac?

Odpoveď: Podľa nedávneho výskumu je Mesiac starý najmenej 4.46 miliardy rokov.

Otázka: Ako sa určil vek Mesiaca?

Odpoveď: Vedci analyzovali kryštály zirkónu z lunárnych vzoriek pomocou techniky nazývanej tomografia atómovej sondy, ktorá im umožnila skúmať kryštály atóm po atóme a určiť ich rádioaktívny rozpad.

Otázka: Prečo je dôležité poznať vek Mesiaca?

Odpoveď: Mesiac hrá kľúčovú úlohu pri stabilizácii rotačnej osi Zeme, určuje náš príliv a odliv a ovplyvňuje dĺžku našich dní. Pochopenie jeho veku nám pomáha lepšie pochopiť históriu a vývoj našej planéty.