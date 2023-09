Opice zvyšujú používanie pachových značiek na kompenzáciu ľudského znečistenia hlukom

By

Nová štúdia zistila, že tamaríny strakaté zvyšujú používanie pachových značiek na kompenzáciu ľudského hluku. Tamarín strakatý je druh primátov vyskytujúci sa v strednej Brazílii, ale jeho biotop je čoraz viac zasahovaný do mestského prostredia. Štúdia, ktorú uskutočnili výskumníci z Universidade Federal do Amazonas a Anglia Ruskin University, použila rádiové sledovanie na sledovanie správania deviatich samostatných skupín divokých tamarínov. Výskumníci zistili, že frekvencia pachových značiek sa zvýšila v súlade s hladinami hluku spôsobeného cestnou dopravou, lietadlami, návštevníkmi parkov a vojenskou činnosťou. To naznačuje, že opice sa viac spoliehajú na označovanie vôňou, keď sa ich hlasová komunikácia stáva menej efektívnou v dôsledku ľudského hluku.

Komunikácia je životne dôležitá pre prežitie druhu a tamaríni strakatí používajú pachové značenie na sprostredkovanie reprodukčných a územných informácií. Hlavná autorka štúdie Tainara Sobroza vysvetľuje, že mnohé druhy závisia od akustických signálov, pokiaľ ide o základné informácie, ako je príťažlivosť páru, hľadanie potravy a upozornenia na predátorov. Výskum naznačuje, že urbanizácia a zvýšená hladina hluku ovplyvňujú komunikáciu tamarínov. Keďže mestská krajina zasahuje ďalej do ich územia, značenie vôňou sa stáva čoraz bežnejším prostriedkom komunikácie.

Spoluautor Dr. Jacob Dunn poznamenáva, že ľudia vniesli do zvukových plôch zvierat ďalšie podnety, čím prehlušili prirodzené zvuky. Zvýšené používanie označovania pachov tamarínmi sa považuje za flexibilnú reakciu na túto zmenu životného prostredia. Na rozdiel od hlasových hovorov však pachové značky nie sú účinné pri komunikácii na diaľku. Vzhľadom na to, že biotop tamarínov sa stáva viac fragmentovaným a skupiny sa stávajú izolovanejšími, táto adaptácia by mohla mať škodlivý vplyv na druh, ktorý je už v kriticky ohrozenom stave.

Štúdia celkovo zdôrazňuje spôsoby, akými zvieratá prispôsobujú svoje správanie v reakcii na človekom vyvolané zmeny v ich prostredí. Pochopenie týchto úprav je kľúčové pre snahy o ochranu a zabezpečenie prežitia ohrozených druhov.

– Tainara V. Sobroza a kol., Zvyšujú tamaríny strakaté pachové značky v reakcii na mestský hluk?, Etológia, ekológia a evolúcia