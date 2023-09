Potenciálny nový liek na Alzheimerovu chorobu znižuje zápal mozgu a zlepšuje pamäť

By

Výskumníci z The Picower Institute for Learning and Memory na MIT dosiahli významný pokrok v liečbe Alzheimerovej choroby vyvinutím lieku, ktorý znižuje zápal v mozgu a zlepšuje pamäť. Liečivo s názvom A11 sa zameriava na genetický transkripčný faktor nazývaný PU.1, ktorý je zodpovedný za nadmernú expresiu zápalových génov v imunitných bunkách mozgu počas Alzheimerovej choroby. A11 potláča aktivitu PU.1 náborom proteínov, ktoré potláčajú expresiu týchto zápalových génov.

Zápal je hlavnou zložkou patológie Alzheimerovej choroby a ukázalo sa, že nájdenie účinnej liečby je ťažké. Prostredníctvom predklinických testov na ľudských bunkových kultúrach a na modeloch Alzheimerovej choroby vedci zistili, že A11 znižuje zápal v ľudských mikrogliách podobných bunkách a na viacerých myšacích modeloch Alzheimerovej choroby. Výrazne zlepšuje aj kogníciu u myší.

Vedci porovnávali génovú expresiu v posmrtných vzorkách mozgu od pacientov s Alzheimerovou chorobou a kontrol bez Alzheimerovej choroby. Zistili, že Alzheimerova choroba vedie k veľkým zmenám v expresii mikrogliálnych génov a zvýšenie väzby PU.1 na ciele zápalových génov je významnou súčasťou týchto zmien. Zníženie aktivity PU.1 v myšom modeli Alzheimerovej choroby znížilo zápal a neurodegeneráciu.

Tím skúmal viac ako 58,000 1 malých molekúl, aby našiel zlúčeniny, ktoré by mohli znížiť zápal a gény súvisiace s Alzheimerovou chorobou regulované PU.11. A11 bol najsilnejší spomedzi šiestich konečných kandidátov. V experimentoch uskutočnených na ľudských mikrogliách podobných bunkách AXNUMX znížil expresiu a sekréciu zápalových cytokínov a zabránil mikrogliám v nadmernej reakcii na zápalové podnety.

Na vývoj a testovanie A11 ako liečby Alzheimerovej choroby je potrebný ďalší výskum. Tento sľubný liek by mohol prispieť k vývoju účinnejších terapií tejto devastujúcej neurodegeneratívnej poruchy.

Zdroje:

– Alzheimerova choroba Definícia: Alzheimerova choroba je ochorenie, ktoré napáda mozog a spôsobuje pokles mentálnych schopností, ktorý sa časom zhoršuje. Ide o najbežnejšiu formu demencie a predstavuje 60 až 80 percent prípadov demencie. V súčasnosti neexistuje žiadny liek na Alzheimerovu chorobu, existujú však lieky, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky.

– MIT Definícia: MIT je skratka pre Massachusetts Institute of Technology. Je to prestížna súkromná výskumná univerzita v Cambridge, Massachusetts, ktorá bola založená v roku 1861. Je organizovaná do piatich škôl: architektúra, inžinierstvo, humanitné vedy, umenie a spoločenské vedy, manažment a veda. Vplyv MIT zahŕňa mnohé vedecké objavy a technologické pokroky. Jej poslaním je hľadať základné poznatky o povahe a správaní živých systémov a o aplikácii týchto poznatkov na zlepšenie zdravia, predĺženie života a zníženie chorôb a invalidity.

– Národné inštitúty zdravia Definícia: Národné inštitúty zdravia (NIH) sú hlavnou agentúrou vlády Spojených štátov amerických, ktorá je zodpovedná za biomedicínsky výskum a výskum v oblasti verejného zdravia. Vykonáva svoj vlastný vedecký výskum prostredníctvom svojho Intramurálneho výskumného programu (IRP) a poskytuje veľké financovanie biomedicínskeho výskumu výskumným zariadeniam mimo NIH prostredníctvom svojho Extramurálneho výskumného programu. Jej poslaním je hľadať základné poznatky o povahe a správaní živých systémov a o aplikácii týchto poznatkov na zlepšenie zdravia, predĺženie života a zníženie chorôb a invalidity.