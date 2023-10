Inžinieri MIT vyvíjajú nový systém na výrobu zeleného vodíkového paliva

By

Inžinieri MIT navrhli nový systém na výrobu ekologického vodíkového paliva bez uhlíka, ktorý je poháňaný výlučne solárnou energiou. V štúdii publikovanej v časopise Solar Energy Journal inžinieri prezentujú koncepčný návrh systému solárneho termochemického vodíka (STCH), ktorý dokáže efektívne štiepiť vodu pomocou slnečného tepla a generovať vodík s nulovými emisiami skleníkových plynov.

V súčasnosti sa vodík vyrába prevažne pomocou procesov, ktoré sa spoliehajú na zemný plyn a iné fosílne palivá, čo z neho robí „šedý“ zdroj energie. Na rozdiel od toho STCH ponúka úplne bezemisnú alternatívu, ktorá sa pri výrobe vodíka spolieha na obnoviteľnú slnečnú energiu. Existujúce konštrukcie STCH však majú obmedzenú účinnosť, na výrobu vodíka sa využíva iba 7 percent slnečného žiarenia.

Cieľom tímu MIT je zlepšiť účinnosť STCH využitím až 40 percent slnečného tepla, čím sa z neho stane škálovateľná a cenovo dostupná možnosť dekarbonizácie dopravného priemyslu. Cieľom je dosiahnuť cieľ ministerstva energetiky vyrábať zelený vodík do roku 2030 za 1 dolár za kilogram.

Navrhovaný systém by bol spárovaný s existujúcim zdrojom solárneho tepla, ako je koncentrovaná solárna elektráreň (CSP), ktorá využíva zrkadlá na sústredenie a odraz slnečného svetla do centrálnej prijímacej veže. Systém STCH by potom využil toto teplo na rozdelenie vody a výrobu vodíka.

Srdcom systému je dvojkroková termochemická reakcia zahŕňajúca kov, ktorý zachytáva kyslík z pary a zanecháva vodík. Kov sa potom znovu zahreje vo vákuu, aby sa regeneroval a odstránil kyslík. Systém by pozostával z kruhovej dráhy s reaktormi v tvare krabice, ktoré prechádzajú cez horúce a chladné stanice. Horúce stanice vystavujú kov vysokým teplotám na odstránenie kyslíka, zatiaľ čo chladiace stanice ho vystavujú pare na výrobu vodíka.

Na prekonanie problémov spojených s rekuperáciou tepla a vytváraním vákua výskumníci začlenili riešenia šetriace energiu. Reaktory na opačných stranách trate si vymieňajú teplo tepelným žiarením a druhá súprava reaktorov obiehajúca okolo prvého vlaku nesie iný kov, ktorý absorbuje kyslík z vnútorných reaktorov bez potreby energeticky náročných vývev.

Simulácie návrhu ukázali, že by mohol výrazne zvýšiť účinnosť solárnej termochemickej výroby vodíka zo 7 percent na 40 percent.

Vývojom tohto systému inžinieri MIT dúfajú, že budú generovať zelený vodík nákladovo efektívne a vo veľkom meradle, čím sa pripraví pôda pre budúcnosť, kde vodík môže nahradiť fosílne palivá v diaľkovej doprave.

