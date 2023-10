Nový univerzálny prírodný zákon: Evolúcia platí pre všetky komplexné systémy

By

Tím vedcov a filozofov predstavil prelomový koncept, ktorý nazývajú „chýbajúci prírodný zákon“. Tvrdia, že evolúcia nie je obmedzená na biologický život, ale je základným procesom, ktorý sa vzťahuje na všetky zložité systémy vo vesmíre, od nebeských telies po atómové štruktúry. Tím navrhuje „Zákon o zvyšovaní funkčných informácií“, ktorý uvádza, že každý systém, živý alebo neživý, sa bude vyvíjať, ak sa rôzne konfigurácie podrobia výberu na základe funkčnosti.

Výskumníci identifikujú tri definujúce charakteristiky vyvíjajúcich sa systémov: množstvo komponentov, rozmanitosť usporiadania a výber funkcie. Naznačujú, že tieto charakteristiky sú spoločné pre komplexne sa vyvíjajúce systémy v rôznych oblastiach.

Kľúč k tomuto univerzálnemu zákonu prírody spočíva v koncepte „výberu funkcie“. Vedci rozširujú Darwinovu teóriu prirodzeného výberu a kategorizujú funkcie do troch odlišných druhov: stabilita, dynamická vytrvalosť a novosť. Funkcia sa už neobmedzuje na vlastnosti prežitia, ale zahŕňa atribúty, ktoré prispievajú k trvalej existencii systému, jeho diverzifikácii a zložitosti.

Štúdia ilustruje túto teóriu na príkladoch z biologického aj nebiologického kontextu. Zdôrazňuje evolučnú cestu života na Zemi, od vzniku fotosyntézy až po vývoj komplexného správania. Pojem evolúcie však presahuje rámec organického života. Napríklad minerálna ríša vykazuje svoju vlastnú evolučnú cestu, kde z jednoduchých minerálnych konfigurácií časom vznikli stále zložitejšie.

Okrem toho hviezdy samotné predstavujú evolučný zázrak kovaním ťažších prvkov, čo prispieva k chemickej rozmanitosti a zložitosti vesmíru.

Výskum zdôrazňuje, že darwinovská evolúcia je špeciálnym prípadom v rámci tohto širšieho prírodného fenoménu. Naznačuje, že princípy, ktorými sa riadi rozmanitosť života na Zemi, platia aj pre neživé systémy.

Táto štúdia, publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, je výsledkom spolupráce vedcov z rôznych odborov. Rozpoznaním univerzálnej tendencie komplexných systémov vytvárať novosť, stabilitu a dynamickú vytrvalosť, tento výskum nanovo definuje naše chápanie evolúcie ako inherentnej charakteristiky nášho neustále sa vyvíjajúceho vesmíru.

Zdroje:

– Proceedings of the National Academy of Sciences