Vedci odhalili vplyv kozmickej lode na hornú atmosféru Zeme

Vedci zistili, že úlomky rakiet a kozmických lodí ponechané v hornej atmosfére Zeme by mohli mať trvalý vplyv na klímu. Nedávna štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalila značné množstvo hliníka a exotických kovov v stratosfére Zeme. Tím vedcov bol schopný identifikovať tieto vzácne kovy ako pochádzajúce z kozmickej lode spálenej počas návratu. Toto zistenie vyvoláva obavy z toho, ako rastúci vesmírny priemysel ovplyvňuje hornú atmosféru Zeme.

Štúdia zahŕňala prevádzku špeciálneho výskumného lietadla vybaveného citlivým nástrojom na zber aerosólov v atmosfére. Zozbierané údaje ukázali, že viac ako 20 prvkov, vrátane lítia, hliníka, medi a olova, bolo prítomných v pomeroch zodpovedajúcich pomerom používaným v kozmických lodiach. Tieto kovy sa našli v približne 10 % častíc kyseliny sírovej, ktoré sú nevyhnutné na ochranu a tlmenie ozónovej vrstvy.

Zvyšujúci sa počet štartov rakiet prispieva k hromadeniu týchto kovových častíc v stratosfére. V roku 2022 sa uskutočnilo rekordných 180 štartov rakiet a očakáva sa, že toto číslo bude rásť, keďže vesmírny priemysel pokračuje vo vypúšťaní ďalších satelitov a kozmických lodí. Vedci zdôraznili potrebu porozumieť vplyvu ľudských kozmických letov na planétu, najmä na ozónovú vrstvu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri absorbovaní škodlivého žiarenia zo Slnka.

Zistenia štúdie zdôrazňujú naliehavosť štúdia a pochopenia zmien, ktoré sa vyskytujú v zemskej atmosfére. Vplyv ľudskej okupácie a vesmírnych aktivít môže byť výraznejší, ako sme si doteraz predstavovali. Je nevyhnutné uprednostniť výskum na našej planéte, aby sme lepšie pochopili a zmiernili potenciálne dôsledky vesmírneho prieskumu.

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences (štúdia)