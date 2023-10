Výskumníci vyvíjajú antibakteriálne membrány pomocou kovovo-organických štruktúr

Tím výskumníkov vyvinul a charakterizoval antibakteriálne membrány pomocou kovovo-organických štruktúr (MOF) vložených do tenkého filmu. MOF sú vysoko porézne kovové komplexy, ktoré majú širokú škálu aplikácií vrátane dodávania liekov a čistenia životného prostredia. Avšak pochopenie toho, ako MOF fungujú, keď sú vložené do polymérov, je stále výzvou.

Výskumníci použili novú techniku ​​nazývanú kryogénna skenovacia elektrónová mikroskopia s fokusovaným iónovým lúčom (FIB-SEM) na štúdium interakcie medzi MOF a polymérmi v membránach. Táto technika zvyšuje stabilitu MOF kompozitov a poskytuje detailný pohľad na častice.

Boli vytvorené tri rôzne membrány, z ktorých každá obsahovala rôzne MOF: CPO-27-Ni, CuBTTri alebo oboje. Vedci zistili, že kovové komplexy boli rovnomerne rozložené v membránach a neprekrývali sa. Zistili tiež, že membrány majú rôzne spúšťače a reakcie, pokiaľ ide o uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO), molekuly s antibakteriálnymi vlastnosťami.

CPO-27-Ni rýchlo uvoľnil NO v reakcii na vlhkosť, zatiaľ čo CuBTTri pôsobil ako katalyzátor a produkoval trvalé uvoľňovanie NO, keď bol vystavený prirodzenému zdroju NO v ľudskom tele. Keď boli obe MOF kombinované, membrány dosiahli rýchly a trvalý systém dodávania NO.

Výskumníci sa domnievajú, že tento dvojfázový dodávací systém by mohol byť užitočný v lekárskych zariadeniach, poskytujúc okamžité antibakteriálne účinky a dlhodobú prevenciu mikrobiálneho znečistenia. Zistenia tejto štúdie prispievajú k lepšiemu pochopeniu MOF a ich potenciálnych aplikácií v rôznych oblastiach.

Zdroj: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Membrány so zmiešanou matricou so zmiešanou kovovo-organickou štruktúrou: pohľad na simultánne vlhkosťou spúšťané a katalytické dodávanie oxidu dusnatého pomocou kryo-skenovacej elektrónovej mikroskopie. Rozhrania ACS Appl Mater. 2023:acsami.3c11283.

definícia:

Kovovo-organické konštrukcie (MOF): Vysoko porézne kovové komplexy

Polyméry: Veľké molekuly zložené z opakujúcich sa podjednotiek

Kryogénna skenovacia elektrónová mikroskopia s fokusovaným iónovým lúčom (FIB-SEM): Technika, ktorá využíva kryogeniku na zvýšenie stability MOF kompozitov a poskytuje podrobné zobrazovanie

Oxid dusnatý (NO): Molekula s antibakteriálnymi vlastnosťami, ktorá by mohla mať biomedicínske využitie

Zdroje: ACS Applied Materials & Interfaces