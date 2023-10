Nová štúdia odhaľuje vplyv subglaciálneho výboja na ústup ľadovca v Antarktíde

Nedávno publikovaná štúdia vedená vedcami z Scripps Institution of Oceanography na UC San Diego vrhá svetlo na predtým prehliadaný faktor, ktorý prispieva k strate ľadovca v Antarktíde. Štúdia naznačuje, že roztopená voda vytekajúca do mora spod antarktických ľadovcov, známa ako subglaciálny výboj, spôsobuje, že ľadovce strácajú ľad rýchlejšie.

Tento nový pohľad má významné dôsledky na globálne prognózy nárastu hladiny morí. V súčasnosti hlavné modely používané organizáciami ako Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) nezohľadňujú extra stratu ľadu spôsobenú subglaciálnym výbojom. Ak sa tento proces ukáže ako kľúčová hnacia sila úbytku ľadu na celom antarktickom ľadovom štíte, mohlo by to znamenať, že súčasné projekcie podceňujú tempo rastu globálnej hladiny morí v nadchádzajúcich desaťročiach.

Štúdia sa zamerala na dva ľadovce vo východnej Antarktíde, Denman a Scott, ktoré majú spolu dostatok ľadu na to, aby spôsobili zvýšenie hladiny morí o takmer 1.5 metra (5 stôp). Zahrnutím vplyvu subglaciálneho výboja do svojho modelu výskumníci zistili, že tieto ľadovce by mohli prispieť o 15.7% viac k zvýšeniu hladiny mora do roku 2300 v porovnaní s predchádzajúcimi projekciami.

Jedným z kľúčových zistení štúdie je, že akonáhle ústup týchto ľadovcov dosiahne strmý svah v kontinentálnej priekope, očakáva sa, že ich príspevok k zvýšeniu hladiny morí sa dramaticky zrýchli. Pri zvažovaní vplyvu subglaciálneho výboja model ukázal, že ľadovce ustúpili za túto hranicu asi o 25 rokov skôr, ako by boli bez nej.

Význam tohto výskumu nespočíva len v pochopení úlohy subglaciálneho výboja pri urýchľovaní stúpania hladiny morí, ale aj v zdôrazňovaní potreby okamžitých opatrení na obmedzenie emisií skleníkových plynov. Spoluautor štúdie Jamin Greenbaum zdôrazňuje, že skutočným „príbehom súdneho dňa“ sú stále emisie produkované ľudskou činnosťou.

Subglaciálny výboj sa vytvára, keď sa topenie vyskytuje tam, kde sa ľadová pokrývka stretáva s kontinentálnym podložím. Je to spôsobené kombináciou faktorov, ako je trenie a geotermálne teplo z vnútra Zeme. Keď tento výboj vyteká do mora, môže urýchliť topenie ľadovcového šelfu a spôsobiť zrýchlenie horného ľadovca, čo vedie k zvýšeniu hladiny mora.

Zatiaľ čo vedecká komunita široko uznáva, že subglaciálny výboj prispieva k ďalšiemu topeniu ľadovcového šelfu, jeho vplyv na stúpanie hladiny mora nebol v projekciách plne zohľadnený v dôsledku neistôt týkajúcich sa jeho lokalizovaných účinkov. Táto nová štúdia však zdôrazňuje význam zahrnutia subglaciálneho výboja do budúcich modelov vzostupu hladiny mora.

Zistenia podčiarkujú naliehavú potrebu prijať opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a zmiernenie účinkov zmeny klímy. Presné prognózy vzostupu hladiny morí sú kľúčové pre pobrežné komunity na celom svete, aby sa mohli pripraviť a prispôsobiť sa vplyvom stúpajúcej hladiny mora.

FAQ

Otázka: Čo je to subglaciálny výboj?

Odpoveď: Subglaciálny výboj sa vzťahuje na roztopenú vodu, ktorá vyteká do mora spod ľadovcov, čo prispieva k zvýšenému topeniu a strate ľadu.

Otázka: Prečo je dôležitý subglaciálny výboj?

Odpoveď: Subglaciálny výboj zohráva významnú úlohu pri urýchľovaní topenia ľadovcových šelfov a ústupu ľadovcov, čo v konečnom dôsledku prispieva k stúpaniu hladiny morí.

Otázka: Ako ovplyvňuje subglaciálny výboj stúpanie hladiny mora?

Odpoveď: Subglaciálny výboj urýchľuje topenie ľadovcových šelfov a spôsobuje zrýchlenie ľadovcov na hornom toku, čo vedie k zvýšenému vzostupu hladiny morí.

Otázka: Sú súčasné prognózy vzostupu hladiny mora presné?

Odpoveď: Štúdia naznačuje, že súčasné projekcie môžu podceňovať tempo globálneho nárastu hladiny morí v dôsledku nedostatočného zohľadnenia vplyvu subglaciálneho výboja.