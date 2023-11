Topiaci sa antarktický ľadový štít: Pochopenie úlohy subglaciálneho výboja

By

Uprostred obrovskej zamrznutej krajiny Antarktídy leží antarktický ľadovec, ktorý je kritickou súčasťou klimatického systému našej planéty. Táto obrovská vrstva ľadu nielenže odráža slnečné svetlo, čím pomáha udržiavať Zem chladnú, ale je v nej uložených aj ohromujúcich 70 percent svetovej sladkej vody. Nedávna štúdia vedcov zo Scripps Institution of Oceanography na Kalifornskej univerzite v San Diegu (UCSD) však vrhla svetlo na znepokojujúci jav, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť globálnu hladinu morí.

Výskum publikovaný v časopise Science Advances odhaľuje, že keď sa voda pod ľadovcami topí a vyteká do mora, ľad sa topí rýchlejšie. Vedci tento proces označujú ako subglaciálny výboj. Predtým veľké projekcie nárastu hladiny morí, ako napríklad tie, ktoré vypracoval Medzivládny panel pre zmenu klímy, nezohľadňovali dodatočnú stratu ľadu v dôsledku subglaciálneho výboja.

Podľa Tylera Pelleho, hlavného autora štúdie, presné projekcie globálneho nárastu hladiny morí sú kľúčové pre blaho pobrežných komunít. Súčasné odhady môžu podceňovať tempo rastu hladiny morí na celom svete, čo by mohlo mať vážne následky pre milióny ľudí žijúcich v nízko položených pobrežných zónach. Pelle zdôraznil potrebu začleniť subglaciálny výboj do modelovania s cieľom poskytnúť presnejšie predpovede.

Štúdia sa zamerala na dva východoantarktické ľadovce: Denman a Scott. Tieto ľadovce, ktoré sa nachádzajú vedľa seba na vrchole kontinentálnej priekopy s hĺbkou viac ako dve míle, majú potenciál zvýšiť hladinu mora o takmer päť stôp. Pomocou rôznych emisných scenárov výskumníci vykonali simulácie ústupu ľadovcov do roku 2300. Keď sa zohľadnil subglaciálny výboj, model predpovedal, že dva ľadovce dosiahnu svah priekopy o 25 rokov skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Jamin Greenbaum, spoluautor štúdie, poznamenal, že výskum slúži ako budíček pre modelingovú komunitu. Neschopnosť zohľadniť subglaciálny výboj podkopáva presnosť predpovedí. Štúdia navyše zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú ľudia zohrávajú pri zmierňovaní nárastu hladiny morí obmedzovaním emisií skleníkových plynov. Zatiaľ čo subglaciálny výboj je významný, kľúčom k tomu, aby sme sa vyhli scenáru súdneho dňa, sú v konečnom dôsledku činy ľudstva.

Dôsledky presahujú ľadovce Denman a Scott. Subglaciálna topiaca sa voda bola pozorovaná pod rôznymi antarktickými ľadovcami, ako sú Thwaites, Pine Island a Totten. Je potrebný ďalší výskum, aby sme pochopili veľkosť vplyvu subglaciálneho výboja na tieto ľadovce a následné zvýšenie hladiny mora.

Tým, že táto štúdia objasňuje úlohu subglaciálneho výboja pri roztápaní antarktického ľadu, slúži ako ostrá pripomienka naliehavej potreby riešiť zmenu klímy. Budúce projekcie a pripravenosť pobrežnej komunity závisia od presného pochopenia stúpania hladiny morí. Len po zvážení všetkých faktorov, vrátane vplyvu subglaciálneho výboja, sa môžeme lepšie orientovať na ceste k udržateľnej budúcnosti.

FAQ

Čo je to subglaciálny výboj?

Subglaciálny výboj sa týka procesu topenia vody pod ľadovcom a vytekania do mora. Je to významný faktor, ktorý urýchľuje topenie ľadovcov a prispieva k zvýšeniu hladiny morí.

Prečo je presná projekcia vzostupu hladiny mora dôležitá?

Presné prognózy nárastu hladiny mora sú kľúčové pre blaho pobrežných komunít. Milióny ľudí žijú v nízko položených pobrežných zónach a presné predpovede pomáhajú pri príprave týchto komunít na potenciálne vplyvy stúpajúcej hladiny morí.

Aké sú dôsledky subglaciálneho výboja na stúpanie hladiny mora?

Štúdia naznačuje, že súčasné projekcie nárastu hladiny mora môžu podceňovať rýchlosť v dôsledku dodatočnej straty ľadu spôsobenej subglaciálnym výbojom. Začlenenie tohto procesu do modelov pomáha poskytovať presnejšie predpovede a pomáha pochopiť veľkosť vplyvu na ľadovce na celom svete.

Aká je úloha emisií skleníkových plynov pri stúpaní hladiny morí?

Štúdia zdôrazňuje, že ľudské činy, najmä znižovanie emisií skleníkových plynov, zohrávajú zásadnú úlohu pri zmierňovaní stúpania hladiny morí. Zatiaľ čo subglaciálny výboj je významný, obmedzenie emisií je rozhodujúce, aby sme sa vyhli scenáru súdneho dňa.

Zdroje:

– Pôvodný článok: EcoWatch – Štúdia antarktického ľadového štítu: Scripps Institution of Oceanography at University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarktic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Štúdia: Science Advances – „Subglaciálny výboj urýchľuje budúci ústup ľadovcov Denman a Scott vo východnej Antarktíde“ (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)