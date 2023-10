Nové vyšetrovanie 29. misie komerčných zásobovacích služieb na Medzinárodnej vesmírnej stanici SpaceX

By

Národné laboratórium Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a NASA s potešením oznamujú blížiaci sa webinár, ktorý sa bude ponoriť do fascinujúcich výskumov prebiehajúcich na 29. misii SpaceX Commercial Resupply Services (CRS) na vesmírnu stanicu. Táto misia sľubuje, že prinesie významný vedecký pokrok, ktorý by mohol mať hlboký vplyv na ľudstvo.

Na webinári sa zúčastnia vážení panelisti, ktorí budú diskutovať o rôznych nákladoch vypúšťaných na vesmírnej lodi SpaceX Dragon a skúmať, ako by nám všetkým mohol priniesť úžitok z výskumu uskutočneného na ISS. Medzi panelistov patria odborníci z rôznych oblastí, z ktorých každý prináša do diskusie svoj jedinečný pohľad a odborné znalosti.

Dr. Emilie Dressaire, odborná asistentka na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare, objasní vyšetrovanie „Vsakovania v gélom potiahnutých tubách“ financované NSF. Cieľom tohto výskumu je pochopiť úlohu hlienu pri podávaní liekov do pľúc, čo môže spôsobiť revolúciu v liečbe dýchacích ciest.

Dr. Sonja Schrepfer, profesorka na oddelení chirurgie na Kalifornskej univerzite v San Franciscu, sa podelí o postrehy z výskumu “Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity” financovaného NSF. Štúdiom vzťahu medzi starnutím imunitného systému a regeneračnými schopnosťami pečeňových buniek by tento výskum mohol pripraviť cestu pre inovatívne prístupy v boji proti chorobám súvisiacim so starnutím.

Dr. Ken Savin, hlavný vedecký pracovník spoločnosti Redwire Space, bude diskutovať o pokrokoch v oblasti biotlače, najmä o ambicióznom pláne spoločnosti Redwire na tlač ľudských srdcových buniek vo vesmíre pomocou ich prelomového zariadenia BioFabrication Facility. Tento prelomový výskum by mohol odomknúť nové možnosti v regeneratívnej medicíne a potenciálne prekonať obmedzenia, ktorým čelí Zem.

David Corporal, výskumný inžinier v spoločnosti Boeing, sa bude ponoriť do vyšetrovania „antimikrobiálneho náteru Boeing“. Testovaním antimikrobiálneho materiálu na rôznych miestach po celej vesmírnej stanici sa tento výskum zameriava na zlepšenie a zabezpečenie bezpečnosti budúcich vesmírnych misií znížením rizika mikrobiálnej kontaminácie.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, odborná asistentka pre letectvo a vesmír na Oklahoma State University, sa podelí o podrobnosti o vzdelávacom projekte „Choctaw Heirloom Seeds“. Cieľom tejto iniciatívy je inšpirovať a vzdelávať študentov o dôležitosti zachovania semien dedičstva a o potenciálnej úlohe, ktorú môžu hrať v udržateľnom poľnohospodárstve.

Webinár naplánovaný na utorok 31. októbra 2023 o 1:XNUMX EDT bude k dispozícii na živé vysielanie na webovej stránke Národného laboratória ISS pre verejnosť a na Zoom pre médiá. Členovia médií, ktorí sa chcú zúčastniť, sa vyzývajú, aby sa zaregistrovali na prístup k funkcii Zoom aspoň hodinu pred podujatím. Okrem toho sa verejnosť môže zapojiť kladením otázok výskumníkom pomocou hashtagu #ISSNationalLab na sociálnych médiách.

Očakáva sa, že SpaceX CRS-29 štartuje najskôr v nedeľu 5. novembra 2023 o 10:01 EST z Kennedyho vesmírneho strediska NASA. Ďalšie informácie o projektoch tejto misie sponzorovaných ISS National Lab budú v najbližších dňoch zdieľané s médiami a verejnosťou.

FAQ:

Otázka: Aký je účel nadchádzajúceho webinára?

Odpoveď: Cieľom webinára je poskytnúť informácie o vyšetrovaniach, ktoré prebiehajú na 29. misii spoločnosti SpaceX Commercial Resupply Services na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Otázka: Kto sú účastníci diskusie na webinári?

Odpoveď: Medzi panelistov patria odborníci ako Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David desiatnik a Dr. Kathryn Gardner-Vandy.

Otázka: Ako sa môžem zúčastniť webinára?

Odpoveď: Webinár sa bude vysielať naživo na webovej stránke Národného laboratória ISS pre verejnosť a na Zoom pre médiá. Zástupcovia médií sa môžu zaregistrovať na prístup k funkcii Zoom a verejnosť môže klásť otázky pomocou hashtagu #ISSNationalLab na sociálnych sieťach.

Otázka: Kedy je štart SpaceX CRS-29?

Odpoveď: Štart je momentálne naplánovaný na nedeľu 5. novembra 2023 o 10:01 EST z Kennedyho vesmírneho strediska NASA.