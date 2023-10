Objav starovekej slnečnej búrky a jej dôsledky pre modernú spoločnosť

Vedci z Veľkej Británie, Francúzska a Českej republiky odhalili pozoruhodný nárast hladín rádioaktívneho uhlíka, ktorý sa datuje pred 14,300 XNUMX rokmi, prostredníctvom skúmania starých letokruhov nájdených vo francúzskych Alpách. Predpokladá sa, že tento nárast rádioaktívneho uhlíka je výsledkom obrovskej slnečnej búrky, najvýznamnejšej, aká bola kedy zaznamenaná.

Štúdia sa zamerala na analýzu kmeňov stromov zachovaných na erodovaných brehoch rieky Drouzet v južných francúzskych Alpách. Tieto subfosílne prstence stromov boli rozrezané a preskúmané, čo viedlo k objavu bezprecedentného rádiouhlíkového hrotu presne pred 14,300 XNUMX rokmi.

Pri porovnaní tejto anomálie s meraniami berýlia z grónskych ľadových jadier vedci predpokladali, že tento skok bol spôsobený obrovskou slnečnou búrkou, ktorá by do zemskej atmosféry uvoľnila veľké množstvo energetických častíc.

Táto novo zistená búrka svojou veľkosťou prevyšuje predtým potvrdené udalosti Miyake, extrémne slnečné búrky, ktoré sa vyskytli za posledných 15,000 993 rokov. Udalosti Miyake, vrátane tejto nedávno objavenej, sú v oveľa väčšom rozsahu. Najnovšie potvrdené udalosti sa vyskytli v rokoch 774 a XNUMX po Kr.

Dôsledky takýchto kolosálnych slnečných búrok v súčasnosti sú dôvodom na obavy. Tieto búrky by potenciálne mohli spôsobiť značné škody modernej technologickej spoločnosti. Telekomunikácie, satelitné systémy a elektrické siete by mohli byť značne poškodené, čo by malo za následok značné finančné straty. Transformátory v elektrických sieťach by sa mohli natrvalo poškodiť, čo by viedlo k rozsiahlym výpadkom prúdu, ktorý by trval mesiace. Satelity, ktoré sú rozhodujúce pre navigáciu a komunikáciu, by tiež mohli utrpieť trvalé poškodenie, čím by sa stali nepoužiteľnými. Okrem toho by astronauti čelili značným radiačným rizikám.

Pochopenie rizík, ktoré tieto udalosti predstavujú, je kľúčové pre pripravenosť. Posilnenie komunikačných a energetických systémov a vývoj metód na ich ochranu pred potenciálnym poškodením sú nevyhnutné na ochranu spoločnosti pred potenciálnou devastáciou spôsobenou extrémnymi slnečnými búrkami.

