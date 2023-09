Kozmická loď Parker je svedkom bezprecedentnej slnečnej erupcie

Kozmická loď Parker, najbližší človekom vyrobený objekt k Slnku, preletela cez silnú slnečnú explóziu známu ako výron koronálnej hmoty (CME), čo výskumníkom poskytlo jedinečný pohľad na tieto erupcie. Erupcie zo Slnka môžu uvoľniť miliardy ton nabitých častíc, ktoré, keď sú nasmerované na Zem, majú potenciál narušiť satelitnú elektroniku, elektrické siete a dokonca spôsobiť výpadky prúdu na celom kontinente.

Sonda Parker, ktorá je najrýchlejším objektom vyrobeným človekom, zachytila ​​CME a prešla cez ňu, čo vedcom umožnilo pozorovať udalosť v bezprecedentných detailoch. Kozmická loď bola len 9.2 milióna kilometrov (5.7 milióna míľ) od povrchu Slnka, teda bližšie, ako sa kedy Merkúr dostal k našej hviezde.

Pozorovania sondy Parker odhalili, že CME sa pohybovala rýchlosťou vyššou ako 1,350 kilometrov za sekundu. Ak by podobná erupcia zasiahla Zem, mohla by byť potenciálne taká silná ako Carringtonská udalosť z roku 840, ktorá sa považuje za najsilnejšiu zaznamenanú slnečnú búrku, ktorá zasiahla Zem. Takáto udalosť by dnes mohla spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu a narušiť komunikačné systémy, ak by nebola včas odhalená.

Sonda Parker však zostala nedotknutá slnečnou búrkou kvôli jej tepelnému štítu a systému tepelnej ochrany. Strávila približne dva dni pozorovaním CME a poskytla vedcom bezprecedentné údaje o týchto nebeských udalostiach.

Vedci v súčasnosti analyzujú merania zhromaždené kozmickou loďou v rámci CME a porovnávajú ich s údajmi získanými mimo nej. Táto analýza pomôže výskumníkom lepšie pochopiť, ako sa tieto udalosti vyvíjajú a súvislosti medzi rôznymi javmi.

Keď sa Slnko blíži k solárnemu maximu, čo je 11-ročný vrchol v cykle jeho aktivity, vedci očakávajú, že kozmická loď Parker bude pozorovať masívnejšie CME. Ďalší slnečný prelet kozmickej lode je naplánovaný na 27. septembra.

