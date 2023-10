Masívna kryovulkanická kométa sa blíži k Zemi

By

Astronómovia urobili mimoriadny objav – kométu trikrát väčšiu ako Mount Everest, známu ako 12P/Pons-Brooks, ktorá explodovala vo vesmíre a teraz smeruje k Zemi. Táto kométa patrí do vzácnej kategórie nazývanej kryovulkanické kométy alebo studené sopečné kométy, ktoré sa skladajú z ľadu, prachu a plynov. Má pevné jadro s priemerom odhadovaným na približne 18.6 km. Keď slnko ohrieva svoju kryomagmu, vo vnútri kométy sa zvyšuje tlak, čo nakoniec vedie k výbuchom dusíka a oxidu uhoľnatého. Tieto explózie spôsobujú, že zamrznuté úlomky sú vymrštené cez trhliny v plášti kométy, čo vedie k jej výraznému tvaru, ktorý pripomína pár rohov alebo podkovu.

Napriek výbušnému správaniu kométy sa netreba obávať nárazu so Zemou. Očakáva sa, že erupcia Pons-Brooks bude pokračovať, keď sa bude približovať k Zemi, ale pri najbližšom priblížení zostane v bezpečnej vzdialenosti 232 miliónov km (144 miliónov míľ). To ho stavia ďaleko za dosah objektov v blízkosti Zeme (NEO), ktoré zvyčajne prechádzajú do 120 miliónov míľ od našej planéty.

Hoci kométa nepredstavuje nebezpečenstvo pre Zem, ponúka vzácnu príležitosť pre pozorovateľov oblohy. Naposledy bol Pons-Brooks viditeľný voľným okom v roku 1954 a očakáva sa, že najjasnejší bude na nočnej oblohe v máji a júni 2024, aj keď najbližšie k našej planéte bude v apríli. Večer 2. júna 2024 sa očakáva, že kométa dosiahne svoju maximálnu jasnosť. Po najbližšom priblížení sa Pons-Brooks vráti do vonkajšej slnečnej sústavy a nebude znovu viditeľný až do roku 2095.

Pons-Brooks, ktorý sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Herkula, možno pozorovať vo výške 36 stupňov nad obzorom pri pohľade na východ-severovýchod. Jej majestátnosť vo veľkosti a vzácnej viditeľnosti robí z tejto kryovulkanickej kométy úžasnú nebeskú udalosť.

