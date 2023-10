Novo nájdené CCTV zábery odhaľujú záblesk svetla pred hlasným treskom v Melbourne

By

CCTV zábery z Melbourne na severovýchode Austrálie zachytili náhly záblesk svetla, po ktorom nasledoval hlasný tresk, čo nechalo obyvateľov zmiasť. Video, ktoré urobil obyvateľ Doreen, ukazuje jasný záblesk svetla a výbušný zvuk. Znepokojení obyvatelia z okolitých oblastí, ako sú Balwyn a Doncaster, hľadali odpovede na sociálnych sieťach.

Hoci existovali rôzne špekulácie, astronóm Austrálskej národnej univerzity Brad Tucker sa domnieva, že tento jav bol pravdepodobne spôsobený rozpadom meteoritu. Vysvetľuje, že keď rýchlo letiaci asteroid vstúpi do zemskej atmosféry, uvoľnená energia vytvorí sonický tresk, čo má za následok výbušný zvuk. Tucker tiež zdôrazňuje, že nie je nezvyčajné, že takéto udalosti sú lokalizované a svedkami obyvateľov v konkrétnych oblastiach.

Na základe veľkosti záblesku a výbuchu Tucker odhaduje, že asteroid má šírku približne 4 až 16 palcov, čo je približne veľkosť basketbalovej lopty. Fragmenty asteroidu by buď zhoreli pri vstupe do atmosféry, alebo by sa dostali na Zem.

Zatiaľ čo vedci sú zdatní v odhaľovaní asteroidov väčších ako 100 metrov, menšie, ako je nedávny incident, môžu zostať nezistené až krátko pred dopadom. Tucker upokojuje, že je veľmi nepravdepodobné, aby Zem zasiahol asteroid podobnej veľkosti ako ten, ktorý je zodpovedný za vyhynutie dinosaurov. Menšie asteroidy však môžu stále uvoľňovať značné množstvo energie.

Svedkovia, ako napríklad Jason Busuttil z Langwarrinu, hlásili, že videli meteor smerujúci k Dandenongs. Zábery CCTV poskytli vedcom, ktorí študujú tieto nebeské udalosti, cenné dôkazy.

