Pochmúrna budúcnosť: Cicavcom hrozí vyhynutie za 250 miliónov rokov

Nová štúdia varuje, že cicavce vrátane ľudí môžu v priebehu nasledujúcich 250 miliónov rokov čeliť vyhynutiu. Výskumníci použili virtuálnu simuláciu na projektovanie budúcnosti našej planéty, pričom zohľadnili faktory ako pohyb kontinentov, zmeny v zložení atmosféry a zvyšujúci sa jas Slnka.

Štúdia vedená Alexandrom Farnsworthom, paleoklimatickým vedcom z Bristolskej univerzity, zistila, že kombinácia jasnejšieho slnka, zmien v geografii kontinentov a zvýšených hladín oxidu uhličitého by vytvorila prostredie, ktoré by cicavce nedokázali prežiť. v.

Vedci predpovedali vytvorenie superkontinentu, nazývaného Pangea Ultima, pozdĺž rovníka 250 miliónov rokov do budúcnosti. Počítačové simulácie ukázali, že väčšina pevniny na Pangea Ultima by zažila nebezpečne vysoké teploty. Pôda sa ohrieva rýchlejšie ako oceán a so všetkými kontinentmi spojenými by existovali rozsiahle vnútorné oblasti, kde by teploty stúpali.

Navyše, topografia Pangea Ultima s obrovskými plochami rovinatej zeme ďaleko od oceánu by spomalila proces odstraňovania oxidu uhličitého z atmosféry. Model tiež navrhol, že superkontinent bude posiaty sopkami, ktoré uvoľňujú veľké množstvo oxidu uhličitého, čo ešte viac zosilňuje otepľovací efekt.

Zatiaľ čo niektoré oblasti na okraji Pangea Ultima môžu prežiť cicavce, vedci dospeli k záveru, že väčšina superkontinentu by bola príliš horúca na to, aby cicavce prežili, čo by mohlo viesť k hromadnému vyhynutiu.

Stojí za zmienku, že model nezohľadnil postupný pokles tepla unikajúceho z vnútra Zeme, čo by mohlo viesť k menšiemu počtu sopečných erupcií a menšiemu uvoľňovaniu oxidu uhličitého do atmosféry. Tento faktor môže predĺžiť prežitie cicavcov, hoci presné trvanie zostáva neznáme.

Napriek tomu táto štúdia predstavuje pochmúrnu budúcnosť pre cicavce, ak sa predpokladaný scenár superkontinentu a zvyšujúcich sa teplôt stane realitou.

