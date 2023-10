Prielom v chápaní náhodných rytmov: Porovnanie oscilácií

By

Vedcov už dlho zaujímajú nepredvídateľné vzorce náhodných rytmov, známe ako stochastické oscilácie. Napriek dekódovaniu určitých vzorcov, ako sú mozgové vlny a tlkot srdca, plné pochopenie množstva variácií zostáva výzvou. Medzinárodnému tímu odborníkov sa však podaril významný prelom. Vyvinuli rámec, ktorý umožňuje porovnanie týchto oscilácií bez ohľadu na ich pôvod alebo povahu.

Tím, ktorý viedol Peter Thomas, profesor aplikovanej matematiky na Case Western Reserve University, zmenil problém porovnávania oscilátorov na problém lineárnej algebry. Ich nový prístup je oveľa presnejší ako predchádzajúce metódy a predstavuje veľký koncepčný pokrok. Tento prielom ponúka jasnejšiu perspektívu do sveta oscilácií s potenciálnymi dôsledkami pre medicínskych odborníkov, ktorí študujú stavy, ako je fibrilácia predsiení, Parkinsonova choroba a epilepsia.

Na ilustráciu zložitosti oscilácií použil Thomas prirovnanie k kývajúcim sa mrakodrapom a mozgovým rytmom. Moderné mrakodrapy v San Franciscu sa hojdajú vo vetre, no ich mechanické vlastnosti ich ťahajú späť do vertikálnej polohy. Táto kombinácia flexibility a odolnosti im umožňuje prežiť otrasy počas zemetrasení. Podobným spôsobom nový formalizmus vyvinutý výskumným tímom umožňuje porovnávať mozgové vlny a kolísanie mrakodrapov.

Reálne aplikácie tohto objavu sa stále rozvíjajú a mohli by mať dôsledky v oblastiach, ako je strojárstvo a neuroveda. Hoci tento objav nie je taký ďalekosiahly ako Galileove objavy, predstavuje zásadnú zmenu pohľadu na stochastické oscilátory.

Štúdia, ktorá podrobne popisuje tento prelom, bola publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

