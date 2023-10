Nový názov: Skúmanie záhad zatmenia Mesiaca v roku 2023

Zatmenie Mesiaca vždy fascinovalo ľudí všetkých vekových kategórií a vyvolávalo pocit úžasu a úžasu. V roku 2023 nastane nebeská udalosť známa ako Chandra Grahan alebo zatmenie Mesiaca, ktorá upúta pozornosť nadšencov astronómie na celom svete. Počas zatmenia Mesiaca prechádza Zem medzi Slnkom a Mesiacom a vrhá svoj tieň na povrch Mesiaca. K tomuto javu môže dôjsť iba počas splnu, keď sa Slnko, Zem a Mesiac zoradia do jednej priamky.

Chandra Grahan 2023: Zatmenie Mesiaca, Dátum a čas

Čiastočné zatmenie Mesiaca sa začne v sobotu 28. októbra a bude pokračovať do skorých ranných hodín v nedeľu 29. októbra. Keďže Mesiac 28. októbra spadne do tieňa zemskej penumbry, neskôr vstúpi do tmavšej oblasti známej ako umbra.

Načasovanie Chandra Grahan 2023: Bude zatmenie Mesiaca vidieť v Indii?

Áno, toto zatmenie Mesiaca bude viditeľné v Indii a na ázijskom kontinente. Podľa americkej vesmírnej agentúry NASA ponúka India pre túto nebeskú udalosť hlavné možnosti sledovania.

Chandra Grahan 2023: Kde inde bude zatmenie Mesiaca viditeľné?

Okrem Indie bude zatmenie Mesiaca viditeľné aj na celej východnej pologuli vrátane oblastí Afriky, Európy, Ázie a Austrálie. Pozorovatelia v Spojených štátoch amerických však nebudú mať šancu byť svedkami tohto predstavenia. Niektoré oblasti Brazílie v Južnej Amerike môžu zažiť zatmenie počas východu Mesiaca.

Zatmenie Mesiaca 2023: Čas Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal

Obdobie sutak, ktoré trvá približne 9 hodín, sa začne o 04:06 v sobotu 28. októbra a skončí o 02:22 v nedeľu 29. októbra.

Chandra Grahan 2023, zatmenie Mesiaca: Sharad Purnima tithi, dátum a čas

Purnima tithi, symbolizujúca spln, sa začne o 04:15 v sobotu 28. októbra a skončí o 01:52 v nedeľu 29. októbra.

Čo je to zatmenie Mesiaca?

Zatmenie Mesiaca sú bežné nebeské udalosti, ktoré možno pozorovať z rôznych častí Zeme. Pozostávajú z dvoch hlavných fáz: zatmenie polotieňa a zatmenie umbra. Polotieňové zatmenie je počiatočná fáza, keď Mesiac vstúpi do zemského polotieňa, čo spôsobí jemné stmievanie. Zatmenie dáždnika je dramatickejšia fáza, počas ktorej Mesiac vstúpi do tieňa dáždnika Zeme. Keď Mesiac postupuje hlbšie do tieňa, môže stmavnúť a nadobudnúť odtiene červenej, oranžovej alebo hnedej – jav, ktorý sa často označuje ako „krvavý mesiac“. Toto nápadné sfarbenie je výsledkom rozptylu slnečného svetla zemskou atmosférou, čo umožňuje dosiahnuť a osvetliť Mesiac iba dlhším vlnovým dĺžkam.

Zatmenie Mesiaca 2023: Je bezpečné vidieť Chandru Grahanovú?

Na rozdiel od zatmení Slnka, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu zraku, je zatmenie Mesiaca bezpečné pozorovať voľným okom. Ďalekohľad alebo ďalekohľad môže umocniť zážitok tým, že poskytne bližší pohľad. Stojí za zmienku, že vzhľad a trvanie zatmenia Mesiaca sa môže líšiť od jednej udalosti k druhej v závislosti od polohy Mesiaca na jeho obežnej dráhe a orientácie Zeme.