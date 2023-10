Vesmírny vek zanecháva svoju stopu v atmosfére Zeme

By

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhaľuje, že vesmírny vek má vplyv na zemskú atmosféru. Výskumníci našli značné množstvo kovov v aerosóloch v atmosfére, pravdepodobne z rastúceho počtu štartov a návratov kozmických lodí a satelitov. Táto prítomnosť kovu mení chémiu atmosféry a potenciálne ovplyvňuje ozónovú vrstvu a klímu.

Vedený Danom Murphym z Národného úradu pre oceán a atmosféru objavil výskumný tím viac ako 20 prvkov v pomeroch, ktoré zodpovedajú pomerom používaným v zliatinách kozmických lodí. Zistili, že hmotnosť určitých kovov, ako je lítium, hliník, meď a olovo, z návratu kozmickej lode ďaleko presahuje koncentrácie týchto kovov nájdených v prírodnom kozmickom prachu. Šokujúce je, že takmer 10 % veľkých častíc kyseliny sírovej, ktoré pomáhajú chrániť a vyrovnávať ozónovú vrstvu, obsahovalo hliník a ďalšie kovy kozmických lodí.

Vedci odhadujú, že do roku 2030 sa na obežnú dráhu môže dostať až 50,000 XNUMX ďalších satelitov. To znamená, že v najbližších desaťročiach by mohla až polovica častíc kyseliny sírovej v stratosfére obsahovať kovy z opätovného vstupu. Účinky tohto na atmosféru, ozónovú vrstvu a život na Zemi sú stále neznáme.

Štúdium stratosféry je náročné, keďže ide o oblasť, kde nežijú ľudia. Do tohto regiónu vstupujú na krátky čas len najvyššie lety. V rámci programu NASA Airborne Science však vedci využívajú výskumné lietadlá na zber vzoriek stratosféry. Ku kužeľu nosa sú pripevnené nástroje, aby sa zabezpečilo, že vzorkovaný vzduch bude čerstvý a nenarušený.

Stratosféra je stabilná a zdanlivo pokojná vrstva atmosféry. Je tiež domovom ozónovej vrstvy, rozhodujúcej zložky ochrany života na Zemi pred škodlivým ultrafialovým žiarením. Počas niekoľkých posledných desaťročí bola ozónová vrstva ohrozená, ale koordinované globálne úsilie sa vynaložilo na jej opravu a doplnenie.

Zvyšujúci sa počet vesmírnych štartov a návratov je zodpovedný za zavedenie väčšieho množstva kovov do stratosféry. Keď sú rakety vypustené a satelity rozmiestnené, zanechajú za sebou stopu kovových častíc, ktoré majú potenciál ovplyvniť atmosféru spôsobom, ktorý sa vedci stále snažia pochopiť.

Na záver štúdia zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu na určenie presných dôsledkov kozmického veku na zemskú atmosféru. Zistenia naznačujú, že zvyšujúca sa prítomnosť kovov z kozmických lodí a satelitov môže mať dôsledky na klímu, ozónovú vrstvu a celkovú obývateľnosť našej planéty.

