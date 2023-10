Pôvod a význam Nobelovej ceny

Nobelova cena, ktorú založil Alfred Nobel, je prestížne ocenenie, ktoré oceňuje jednotlivcov, ktorí významne prispeli v rôznych oblastiach k zlepšeniu ľudstva. Alfred Nobel, narodený v rodine inžinierov v Štokholme v roku 1833, bol chemikom a inžinierom, ktorý sa stal vplyvným výrobcom zbraní. Jeho bohatstvo pochádzalo z jeho mnohých vynálezov, vrátane dynamitu, hoci tento vynález mu vyniesol hanlivý titul „Obchodník so smrťou“.

Nobel však túžil zanechať trvalé dedičstvo, ktoré by prispelo k pokroku spoločnosti. Vo svojom závete podpísanom v roku 1895 stanovil, že jeho zostávajúce bohatstvo by sa malo použiť na vytvorenie fondu, ktorý by sa každoročne rozdeľoval ako ceny. Úrok z fondu by bol rozdelený na päť rovnakých častí a udelený jednotlivcom, ktorí dosiahli významné objavy alebo úspechy v oblasti fyziky, chémie, fyziológie alebo medicíny, literatúry a mieru. V roku 1968 pribudla do zoznamu cien aj Nobelova cena za ekonómiu.

Prvé Nobelove ceny boli udelené v roku 1901 a odvtedy oblasť fyziky a chémie zaznamenala pozoruhodný pokrok. Fyzika, ktorá bola za Nobelových čias považovaná za poprednú vedu, bola svedkom prelomových objavov, ktoré viedli k budúcnosti riadenej vedou a technológiou. Medzi významných laureátov patrí Albert Einstein, ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 1921 za teóriu relativity, a duo otca a syna William Henry Bragg a Lawrence Bragg, ktorí dostali cenu v roku 1915 za prácu na analýze kryštálovej štruktúry pomocou X. -lúče.

Významný pokrok zaznamenala aj chémia, odbor, ktorý je Nobelovej vlastnej tvorbe najbližší, pričom doteraz bolo udelených 115 Nobelových cien. Dôležité príspevky v chémii zlepšili naše chápanie vesmíru, hmoty a života. Frédéric Joliot a Irene Joliot-Curie, dcéra Marie Curie, získali cenu v roku 1935 za objav umelých rádioaktívnych atómov. V roku 2019 sa John B Goodenough stal najstarším laureátom v chémii vo veku 97 rokov za svoj prelomový príspevok k vývoju lítium-iónových batérií.

Nobelova cena je aj naďalej vysoko váženým uznaním výnimočných úspechov v rôznych oblastiach. Slúži ako dôkaz sily vedomostí, vedy a humanizmu pri napredovaní spoločnosti a prospechu ľudstva ako celku.

