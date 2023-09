SpaceX sa pokúsi o rekordný 17. let s Falcon 9 Booster

By

SpaceX sa chystá posunúť hranice opätovnej použiteľnosti posilňovačov štartom rakety Falcon 9 s použitím pomocného zosilňovača prvého stupňa, ktorý uskutoční svoj 17. let. Misia, známa ako Starlink 6-17, má odštartovať z podložky 40 na Cape Canaveral o 10:47 EDT.

Príslušný booster, sériové číslo 1060, sa zapíše do histórie dokončením svojho 17. letu. Spoločnosť SpaceX dosiahla začiatkom tohto roka významný míľnik, keď certifikovala svoju flotilu posilňovačov Falcon 9 prvého stupňa až na 20 letov a tento štart ju posunie o krok bližšie k tomuto cieľu.

Pôvodne vzlietol v júni 2020 na rozmiestnenie satelitu GPS 3-3 pre americké vesmírne sily a odvtedy sa tento zosilňovač používa na rôzne misie vrátane Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 a Transporter- 6 misií, ako aj doručenie 11 užitočných zaťažení Starlink.

Štart však čelí výzvam súvisiacim s počasím. Meteorológovia vesmírnych síl monitorujú prednú časť počasia v blízkosti floridského vesmírneho pobrežia spolu s búrkou na pobreží Atlantiku. Predpoveď predpovedá 60-percentnú šancu prijateľného počasia na štart, pričom hlavnou obavou je porušenie pravidla cumulus cloud. Ak sa štart oneskorí o deň, podmienky sa môžu zhoršiť s iba 30-percentnou pravdepodobnosťou prijateľného počasia.

Táto misia bude zároveň znamenať 20. vypustenie satelitov V2 mini Starlink, ktoré ponúkajú väčšiu veľkosť a štvornásobnú šírku pásma v porovnaní s predchádzajúcimi verziami. Pôvodne boli satelity V2 Starlink v plnej veľkosti určené na vypustenie pomocou vozidla Starship spoločnosti SpaceX. Oneskorený debut Starship však podnietil SpaceX k vytvoreniu kondenzovanej verzie satelitov, ktoré budú vypustené na Falcon 9.

Na záver, SpaceX je pripravená zapísať sa do histórie pokusom o rekordný 17. let so svojím posilňovačom Falcon 9. Tento úspech podčiarkuje záväzok spoločnosti k opätovnej využiteľnosti pri prieskume vesmíru a vytvára základy pre budúce misie s využitím jej plne opätovne použiteľného vozidla Starship.

definícia:

– Opätovná použiteľnosť zosilňovača: Schopnosť opätovne použiť zosilňovač prvého stupňa rakety na viacero štartov.

– Falcon 9: Dvojstupňová orbitálna nosná raketa spoločnosti SpaceX schopná dodávať užitočné zaťaženie na obežnú dráhu.

– Starlink: satelitná internetová konštelácia SpaceX navrhnutá na poskytovanie globálneho širokopásmového pokrytia.

