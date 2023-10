Astronauti z Roskosmosu úspešne absolvovali výstup do vesmíru napriek výzvam

Kozmonauti Roskosmosu, Oleg Kononenko a Nikolaj Chub, úspešne absolvovali výstup do vesmíru 25. októbra, napriek tomu, že narazili na únik chladiva a problémy s čiastočným nasadením slnečnej plachty. 7-hodinová a 41-minútová misia zahŕňala dôležité úlohy, ako je kontrola žiariča modulu Nauka a vypustenie nanosatelitu.

Počas vesmírnej vychádzky Kononenko a Chub starostlivo prezreli a odfotografovali externý záložný žiarič na module Nauka. Odizolovali chladič od chladiaceho systému, no pri kontrole sa v mieste úniku uvoľnila bublina chladiacej kvapaliny. Oddaní kozmonauti si pred pokračovaním v misii museli utrieť obleky.

Okrem inšpekcie radiátora kozmonauti vypustili nanosatelit na testovanie technológie solárnych plachiet. Slnečnej plachte nanosatelitu sa však nepodarilo plne rozvinúť. Kozmonauti nainštalovali aj syntetický radarový komunikačný systém, aj keď jeden z panelov radarového systému sa počas výstupu do vesmíru nepodarilo naplno rozvinúť.

Po výstupe do vesmíru Kononenko a Chub nasledovali postupy po výstupe do vesmíru, kontrolovali svoje obleky a nástroje, či neobsahujú známky chladiacej kvapaliny a podľa potreby ich utierali. Cieľom tohto preventívneho opatrenia je minimalizovať vnášanie kontaminantov do prostredia vesmírnej stanice. Atmosféra vo vnútri stanice prejde dodatočnou filtráciou, aby sa odstránili všetky zostávajúce stopy kontaminantov.

Napriek problémom, ktorým čelili počas výstupu do vesmíru, bola misia považovaná za úspešnú. Oleg Kononenko s celkovo šiestimi výstupmi do vesmíru predviedol svoju odbornosť, zatiaľ čo Nikolaj Chub absolvoval svoj vôbec prvý výstup do vesmíru. Táto misia znamenala 268. výstup do vesmíru venovaný montáži, údržbe a modernizácii vesmírnej stanice.

Na nadchádzajúcom vesmírnom výstupe naplánovanom na pondelok 30. októbra sa zúčastňujú astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli. Vykonajú výstup do vesmíru, aby odstránili chybnú elektronickú skrinku z konzoly komunikačnej antény a vymenili jednu z dvanástich zostáv ložísk na nosnom nosníku Solar Alpha Rotary Joint.

Často kladené otázky

1. Aké boli hlavné úlohy dokončené počas vesmírneho výstupu Roskosmos?

Počas vesmírnej vychádzky kozmonauti z Roskosmu skontrolovali žiarič modulu Nauka, uvoľnili nanosatelit na testovanie technológie solárnych plachiet a nainštalovali syntetický radarový komunikačný systém.

2. Rozvinula sa slnečná plachta nanosatelitu počas výstupu do vesmíru?

Nie, solárna plachta nanosatelitu sa nedokázala úplne rozvinúť, pokiaľ kamery mohli sledovať jeho odchod zo stanice.

3. Ako kozmonauti zabezpečili, že prostredie vesmírnej stanice zostane čisté?

Po výstupe do vesmíru kozmonauti nasledovali postupy po výstupe do vesmíru, pričom kontrolovali svoje obleky a nástroje, či neobsahujú zvyšky chladiacej kvapaliny a podľa potreby ich utierali. Dodatočná filtrácia sa použije aj vo vnútri vesmírnej stanice na odstránenie všetkých zostávajúcich stôp kontaminantov.

4. Aký je účel nadchádzajúcej vesmírnej vychádzky s astronautmi NASA?

Nadchádzajúci výstup do vesmíru bude zahŕňať odstránenie chybnej elektronickej skrinky z konzoly komunikačnej antény a výmenu jednej z dvanástich zostáv ložísk na nosnom nosníku Solar Alpha Rotary Joint.