Skúmanie tajomstiev galaktického zrodu: Odhaľovanie tajomstiev galaxie M83

Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) opäť zachytil fascinujúci obraz, ktorý odhaľuje skryté tajomstvá vesmíru. Prostredníctvom svojho výkonného stredného infračerveného prístroja (MIRI) teleskop zachytil mimoriadnu špirálovitú galaxiu známu ako M83 alebo NGC 5236. M15 sa nachádza približne 83 miliónov svetelných rokov od našej planéty a stal sa ústredným bodom pre vedcov, ktorí sa snažia odhaliť záhadný proces hviezdneho zrodu.

JWST MIRI, ktorý odhaľuje podmanivé črty galaxie, využíva infračervené svetlo, ktoré mu umožňuje vnímať vesmír mimo dosahu ľudského zraku. Obrázok ukazuje žiarivé modré odtiene v strede, označujúce oblasti obohatené o početné hviezdy v M83. Žiarivo žlté pruhy elegantne prechádzajú galaxiou a predstavujú formovanie nových hviezd podobných nebeským škôlkam. Medzitým oranžovo-červené škvrny zvýrazňujú oblasti bohaté na špecifické molekuly na báze uhlíka, ktoré boli odborne zistené pomocou MIRI.

Aby vedci získali hlbší pohľad na formovanie a vplyvy hviezd v galaxiách, pustili sa do pozoruhodného programu s názvom FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters). Zameraním sa na M83 a päť ďalších unikátnych galaxií sa táto prelomová iniciatíva snaží pochopiť zložité mechanizmy, ktoré sú základom hviezdneho zrodu. Hviezdna spätná väzba, termín označujúci uvoľňovanie energie z hviezd do ich okolitého prostredia, hrá kľúčovú úlohu pri určovaní rýchlosti tvorby hviezd. Oficiálne vyhlásenie Európskej vesmírnej agentúry zdôrazňuje význam pochopenia spätnej väzby hviezd, pretože umožňuje zostaviť presné univerzálne modely zrodu hviezd.

Prostredníctvom komplexných štúdií tohto dynamického vzťahu sa vedci snažia vylepšiť svoje existujúce modely a získať hlbšie pochopenie zrodenia a rastu hviezd. Pred M83 bola JWST zamestnaná na skúmanie ďalšej pozoruhodnej galaxie, M51, v rámci programu FEAST. Vyzbrojení mimoriadnymi schopnosťami JWST, vedci pokračujú v odhaľovaní tajomstiev nášho obrovského vesmíru a vrhajú svetlo na hlboké javy, ktoré formujú našu kozmickú krajinu.

FAQ

Čo je galaxia M83?

M83, tiež označená ako NGC 5236, je špirálová galaxia s charakteristickou tyčovou štruktúrou v jej strede. Nachádza sa približne 15 miliónov svetelných rokov od Zeme a vzbudila zvedavosť vedcov vďaka svojim potenciálnym poznatkom o procese formovania hviezd.

Ako MIRI zachytáva takéto fotografie?

Stredný infračervený prístroj (MIRI) vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) využíva infračervené svetlo na zachytávanie snímok, ktoré presahujú rozsah ľudského videnia. V prípade snímky M83 jasnejšie modré oblasti zvýrazňujú oblasti s vysokou hustotou hviezd, zatiaľ čo žlté pruhy označujú oblasti, kde sa tvoria nové hviezdy. Oranžovo-červené škvrny znamenajú prítomnosť špecifických molekúl na báze uhlíka detekovaných pomocou MIRI.

Aký je program FEAST?

Program FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) je iniciatíva, ktorej cieľom je porozumieť zložitému procesu vzniku hviezd a jeho účinkom na galaxie. Štúdiom galaxií ako M83 môžu vedci vylepšiť svoje modely a získať hlbšie pochopenie zrodu a rastu hviezd. Program tiež skúma koncept hviezdnej spätnej väzby, ktorá sa týka uvoľňovania energie z hviezd do ich okolia.