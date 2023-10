Ben Lamm má za cieľ priviesť vyhynuté tvory späť k životu

By

Ben Lamm, spoluzakladateľ Colossal Biosciences, si dal za cieľ priviesť vyhynuté druhy späť k životu v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Lamm a jeho tím v spolupráci s harvardským genetikom Georgeom Churchom zameriavajú svoje úsilie na vyhubenie tvorov, ako je mamut srstnatý, tasmánsky tiger a vták dodo.

Proces vzkriesenia vyhynutého zvieraťa zahŕňa úpravu DNA jeho najbližšieho žijúceho príbuzného tak, aby zodpovedala genómu vyhynutého zvieraťa. Pre mamuta srstnatého to znamená použiť DNA ázijského slona, ​​s ktorým sú mamuty blízko príbuzné. Cielenými úpravami genómu slona tím dúfa, že sa mu podarí vytvoriť embryo, ktoré sa dá donosiť v živej náhradnej matke, čo povedie k narodeniu prvého vyhynutého zvieraťa.

Konečným cieľom je vypustiť tieto vyhynuté zvieratá do ich prirodzených biotopov, čo prispieva k obnove ekosystémov a potenciálne zmierňuje zmenu klímy. Keystone druhy, ako mamut srstnatý, majú významný vplyv na ich životné prostredie a ich opätovné vysadenie môže mať pozitívny vplyv na ich ekosystémy.

Zatiaľ čo myšlienka priviesť vyhynuté zvieratá späť k životu je kontroverzná, mnohí vedci sa domnievajú, že by to mohlo mať veľké výhody, ako je obnova ekosystémov a spomalenie klimatických zmien. Reintrodukcia vlkov do Yellowstonského národného parku napríklad viedla k výrazným zmenám krajiny a mala pozitívny vplyv na eróziu pôdy.

Je však potrebné vziať do úvahy etické aspekty. Ľudia historicky využívali a lovili mamuty aj tisíce rokov po ich vyhynutí. Niektorí tvrdia, že vzhľadom na naliehavosť klimatickej krízy možno ospravedlniť aj ambiciózne projekty s nízkou pravdepodobnosťou úspechu.

Zdroje:

- Západka: „Podnikateľ Ben Lamm o privedení vyhynutých zvierat späť k životu“

– Getty Images

definícia:

– De-extinct: Proces privedenia vyhynutých druhov späť k životu prostredníctvom genetického inžinierstva a pokročilých technológií.

– Genóm: Kompletná sada génov alebo genetického materiálu prítomného v bunke alebo organizme.

– Kľúčový druh: Druh, ktorý má neúmerný vplyv na svoje životné prostredie a zohráva rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní štruktúry a funkcie ekosystému.

– Ekosystém: Spoločenstvo živých organizmov spolu s ich fyzickým prostredím, ktoré interagujú ako systém.

– Vzkriesenie: Priviesť späť k životu alebo oživiť niečo, čo je mŕtve alebo zaniknuté.