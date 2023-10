Prvá indická solárna misia Aditya-L1 dosiahla Lagrangeov bod v januári

Šéf Indickej vesmírnej a výskumnej organizácie (ISRO) S Somnath oznámil, že prvá indická solárna misia Aditya-L1 by mala dosiahnuť Lagrangeov bod 1 (L1) do polovice januára. Táto misia má 110-dňovú cestu zo Zeme do cieľa. Somnath uviedol, že kozmická loď Aditya-L1 bude vložená do Lagrangeovho bodu, známeho aj ako halo orbita, po dosiahnutí L1.

Misia Aditya-L1 bola spustená 2. septembra z vesmírneho strediska Satish Dhawan v Sriharikote po úspešnom mäkkom pristátí Chandrayaan-3 blízko južného pólu Mesiaca. Kozmická loď nesie sedem rôznych nákladov určených na vykonanie komplexnej štúdie Slnka. Štyri z týchto prístrojov budú pozorovať slnečné svetlo, zatiaľ čo zvyšné tri budú merať plazmu a magnetické polia.

Aditya-L1 bude umiestnená na obežnej dráhe okolo Lagrangian Point 1 (L1), ktorá sa nachádza približne 1.5 milióna km od Zeme v smere Slnka. Odhaduje sa, že túto vzdialenosť sonda prekoná za štyri mesiace.

Primárnym cieľom misie Aditya-L1 je študovať vonkajšiu atmosféru Slnka, obrovskú guľu plynu. Táto misia poskytne cenné poznatky o správaní Slnka a pomôže pochopiť jeho vplyv na počasie na Zemi a vo vesmíre.

Šéf ISRO S Somnath počas svojho vyhlásenia diskutoval aj o misii Gaganyaan a spomenul, že misia Test Vehicle-D1 je naplánovaná na 21. októbra. Projekt Gaganyaan má za cieľ demonštrovať schopnosti ľudského vesmírneho letu vypustením trojčlennej posádky na obežnú dráhu počas troch- dennú misiu a bezpečne ich vrátiť na Zem.

ISRO má v nadchádzajúcich mesiacoch ambiciózny plán štartu s plánmi pre GSLV, SSLV, bezpilotnú misiu Gaganyaan a spustenie PSLV do januára.

Zdroje:

- ROKY