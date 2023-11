Nová štúdia odhaľuje vplyv pristátia na Mesiaci Chandrayaan-3 v Indii

By

Historické pristátie Indie na Mesiaci 23. augusta 2023 zanechalo významný vplyv na mesačný povrch, ako odhalila nedávna štúdia publikovaná v časopise Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Chandrayaan-3 Indickej vesmírnej výskumnej organizácie (ISRO) úspešne pristál na Mesiaci, čo sa podarilo iba trom krajinám pred Indiou.

Štúdia zdôrazňuje zachytené fotografie z predchádzajúcej misie Chandrayaan-2, ktorá ukázala zaujímavý jav známy ako „ejecta halo“. Zdá sa, že keď pristávací modul Chandrayaan-3 pristál, trysky rozptýlili masívny prstencový oblak mesačného prachu alebo regolitu, ktorý vytvoril ejektové halo. Tento lunárny regolit sa odhadoval na približne 2.06 metrických ton a pokrýval plochu 1,167 XNUMX štvorcových stôp.

Vedci, ktorí študujú halo ejecta, identifikovali rozdiely v odrazivosti novo narušených vrchných vrstiev mesačného prachu, známych ako epiregolit. Predpokladá sa, že vystavenie podpovrchového regolitu v dôsledku straty súdržnosti v epiregolite spôsobilo zvýšený fotometrický rozptyl, čo malo za následok reflexnú anomáliu pozorovanú okolo pristávacieho modulu.

Chandrayaan-2, hoci neúspešný pri pokuse o pristátie, pokračoval v prevádzke ako orbiter a zbieral neoceniteľné údaje a fotografie mesačného povrchu vo vysokom rozlíšení. Cieľom misie bolo dosiahnuť vôbec prvé pristátie v blízkosti lunárnej južnej polárnej oblasti, čo je úloha Chandrayaan-3 úspešne splnená.

Je zaujímavé, že India sa teraz pripojila k Spojeným štátom, Sovietskemu zväzu a Číne v prestížnej skupine národov, ktoré dosiahli mäkké pristátie na Mesiaci. Na podobné misie sa však v blízkej budúcnosti pripravuje viacero krajín. Program Artemis agentúry NASA, venovaný prieskumu Mesiaca, plánuje financovať niekoľko robotických misií s potenciálnym pristátím do roku 2024. Japonská spoločnosť ispace sa už pokúsila o pristátie na Mesiaci, zatiaľ čo Rusko je odhodlané vrátiť sa po neúspešnej misii Luna-25.

Zistenia tejto štúdie vrhajú nové svetlo na vplyv a vedecký význam indického pristátia na Mesiaci, čím ďalej podporujú globálny záujem o prieskum Mesiaca a pripravujú pôdu pre budúce misie na odhalenie tajomstiev nebeského suseda Zeme.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Ako indický Chandrayaan-3 vytvoril ejektové halo na Mesiaci?

Počas mäkkého pristátia použil pristávací modul Chandrayaan-3 svoje trysky, ktoré pri dopade rozptýlili značné množstvo mesačného prachu alebo regolitu. To spôsobilo vytvorenie prstencového oblaku známeho ako ejecta halo.

2. Čo je regolit?

Regolit označuje vrstvu fragmentovaných hornín, pôdy, prachu a iných materiálov, ktoré pokrývajú pevné podložie alebo povrch planéty, ako je Mesiac.

3. Ako vedci skúmali ejektové halo?

Vedci skúmali rozdiely v odrazivosti v novo narušených vrchných vrstvách mesačného prachu, nazývaných epiregolit, čo im pomohlo identifikovať a analyzovať halo ejecta.

4. Aký význam má pristátie Chandrayaan-3?

Úspešné pristátie Chandrayaan-3 znamená pre Indiu veľký úspech a rozširuje skupinu krajín, ktoré dosiahli mäkké pristátie na Mesiaci. Prispieva tiež k cenným vedeckým poznatkom o prieskume Mesiaca a podporuje ďalšie misie na Mesiac.

5. Existujú nejaké budúce plány na prieskumy Mesiaca?

Áno, niekoľko krajín a vesmírnych agentúr, vrátane NASA a súkromných spoločností, ako je ispace, má ambiciózne plány pre budúce lunárne misie. Cieľom týchto misií je zlepšiť naše chápanie Mesiaca a pripraviť sa na potenciálny ľudský výskum v budúcnosti.