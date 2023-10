Nový výskum ukazuje, že zrýchlené topenie západného antarktického ľadovca povedie k zvýšenému nárastu hladiny mora

By

Pochopenie vplyvu topenia poháňaného oceánmi na pobrežné spoločenstvá

Nedávna štúdia uskutočnená výskumníkmi z British Antarctic Survey odhaľuje alarmujúce zistenia o budúcnosti západoantarktického ľadovca. Bez ohľadu na naše úsilie o zníženie emisií uhlíka sa rýchlosť, akou otepľujúci sa južný oceán roztápa ľadovú pokrývku, v priebehu 21. storočia výrazne zrýchli, čo povedie k podstatnému zvýšeniu hladiny morí. To má hrozné dôsledky pre pobrežné komunity na celom svete.

Ľadová pokrývka západnej Antarktídy je obrovská plocha pevninského ľadu pozostávajúceho z navzájom prepojených ľadovcov. Pobrežné ľadové šelfy, ktoré pôsobia ako stabilizačná sila, pomáhajú udržiavať integritu týchto ľadovcov. Otepľujúce sa oceány však spôsobujú, že sa tieto ľadové šelfy zospodu roztápajú. Keď sa ľadové police stenčujú a topia, spúšťa to vypúšťanie sladkej vody z ľadovcov do oceánu, čo vedie k zvýšeniu hladiny morí.

Štúdia sa zamerala na zraniteľnú oblasť Amundsenovho mora, kde je destabilizácia ľadovej pokrývky badateľná už desaťročia. Predchádzajúce zistenia naznačovali, že za otepľovanie oceánov v tejto oblasti sú zodpovedné klimatické zmeny. Na určenie rozsahu topenia ľadovcového šelfu v regióne počas nasledujúcich 80 rokov výskumníci použili model regionálneho oceánu a simulovali rôzne scenáre.

Výsledky sú prinajmenšom znepokojujúce. Bez ohľadu na trajektóriu znižovania emisií všetky simulácie predpokladali rýchly nárast otepľovania oceánov a topenia ľadovcov v priebehu storočia. Dokonca aj najoptimistickejší scenár, ktorý predpokladá, že globálne otepľovanie je obmedzené na 1.5 °C, ako je načrtnuté v Parížskej dohode, predpokladá trojnásobné zvýšenie historickej rýchlosti topenia a otepľovania.

Je znepokojujúce, že rozdiel vo výsledkoch medzi scenármi je do roku 2045 minimálny. To znamená, že opatrenia prijaté na zníženie spotreby fosílnych palív v nadchádzajúcich desaťročiach budú mať v blízkej budúcnosti zanedbateľný vplyv na otepľovanie oceánov a topenie ľadovcových šelfov. Hoci najhorší scenár predpovedá výraznejšie topenie, odborníci to považujú za nereálne zobrazenie budúceho spaľovania fosílnych palív.

Zistenia výskumu potvrdzujú skutočnosť, že rýchle otepľovanie oceánov v Amundsenovom mori je nevyhnutné najmenej do roku 2100, bez ohľadu na medzinárodné úsilie o zmiernenie využívania fosílnych palív. Toto zrýchlené topenie možno pripísať zosilneným oceánskym prúdom prenášajúcim teplejšiu vodu z hlbokých vrstiev oceánu do plytších ľadovcových šelfov pozdĺž pobrežia. Podobné mechanizmy boli pozorované pri satelitných meraniach rednutia ľadovcových šelfov.

Ako sa ľadové šelfy naďalej topí, stúpanie hladiny morí sa stáva kritickým problémom. Určenie presného nárastu je však náročné bez zohľadnenia toku antarktických ľadovcov a rýchlosti akumulácie snehu na ľadovom štíte, čo sú faktory, ktoré neboli súčasťou tejto štúdie. Napriek tomu vedci tvrdia, že zvýšené topenie ľadovcov v regióne nepochybne urýchli zvýšenie hladiny morí.

Ľadová pokrývka západnej Antarktídy už výrazne prispieva k zvýšeniu globálnej hladiny morí, pričom ročne stráca približne 80 miliárd ton ľadu. Zatiaľ čo celkové potenciálne zvýšenie hladiny mora z tohto ľadového štítu sa odhaduje na 5 metrov, presné množstvo a rýchlosť topenia zostávajú neisté. Vedci na celom svete aktívne pracujú na pochopení a predpovedaní týchto aspektov.

Vzhľadom na tieto alarmujúce zistenia je nevyhnutné uznať nevyhnutnosť určitých dôsledkov vyplývajúcich zo zmeny klímy. Kate Marvel, atmosferická vedkyňa, zdôrazňuje, že pri riešení klimatických zmien je potrebná skôr odvaha ako nádej. Táto odvaha zahŕňa dlhodobé plánovanie a adaptačné stratégie. Aj keď sa bezprostredná budúcnosť môže zdať pochmúrna, simulácie naznačujú, že po roku 2100 možno očakávať ďalšie zmeny a potenciálne predíditeľné zvýšenie hladiny morí. To ponúka nádej na zachovanie pobrežných miest, ak sa prijmú vhodné opatrenia.

FAQ

Otázka: Čo je to západný antarktický ľadovec?

Odpoveď: Ľadový štít západnej Antarktídy je najväčšou akumuláciou ľadu na pevnine na svete, ktorý zahŕňa vzájomne prepojené ľadovce.

Otázka: Čo spôsobuje topenie ľadových políc?

Odpoveď: Topenie ľadových šelfov nastáva predovšetkým v dôsledku otepľovania oceánu, ktoré eroduje ľadové šelfy zospodu.

Otázka: Ako ovplyvňuje topenie ľadovcových šelfov hladinu morí?

Odpoveď: Keď sa ľadové šelfy topia, sladká voda, ktorú uvoľňujú, zvyšuje objem vody v oceáne, čo vedie k zvýšeniu hladiny morí.

Otázka: Aký význam má oblasť Amundsenovho mora?

Odpoveď: Amundsenovo more sa považuje za najzraniteľnejší sektor západného antarktického ľadovca, v ktorom dochádza k značnému stenčovaniu ľadových šelfov a zrýchleniu ľadovca.

Otázka: Dá sa zvrátiť vzostup hladiny morí?

Odpoveď: Štúdia naznačuje, že hoci je okamžité zvýšenie hladiny morí nevyhnutné, dlhodobé úsilie o zníženie emisií a implementáciu adaptačných opatrení by mohlo pomôcť zmierniť a spomaliť budúci nárast hladiny morí.