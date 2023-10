O2-Makrozariadenie: Sľubné riešenie pre diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu predstavuje významnú výzvu v oblasti medicíny, pretože tradičné liečby často nedokážu úplne obnoviť normálnu funkciu inzulínu. Myšlienka transplantácie buniek produkujúcich inzulín pacientom na vyriešenie tohto problému znie teoreticky jednoducho, ale komplikuje to imunitný systém tela, ktorý má tendenciu napádať a ničiť tieto transplantované bunky. Potenciálne riešenie však môže spočívať v O2-Macrodevice, implantovateľnom bioreaktore produkujúcom inzulín, ktorý vyvinulo oddelenie chemického inžinierstva MIT.

Toto zariadenie zapuzdruje bunky ostrovčekov, ktoré sú zodpovedné za produkciu inzulínu, do semipermeabilnej membrány. To umožňuje inzulínu difundovať do krvného obehu a zároveň umožňuje glukóze, ktorá reguluje produkciu inzulínu, vstúpiť do buniek ostrovčekov. Obmedzením tohto spôsobu enkapsulácie je však nedostatok prísunu kyslíka do buniek ostrovčekov v kapsule, čo je rozhodujúce pre ich životaschopnosť.

Na vyriešenie tohto problému O2-Macrodevice využíva elektrolýzu. Využíva malý okruh na zber energie, ktorý generuje kyslík priamo z pacientovej vlastnej intersticiálnej vody. Aplikáciou prúdu cez membránu na výmenu protónov zariadenie rozkladá molekuly vody na molekulárny kyslík, ktorý sa dodáva do buniek ostrovčekov. Medzitým sa vodík vznikajúci počas tohto procesu neškodne rozptýli.

Predbežné štúdie na diabetických myšiach ukázali sľubné výsledky. Myši s implantovaným O2-makrozariadením úspešne udržiavali kontrolované hladiny glukózy v krvi, zatiaľ čo tie, ktoré dostali implantát s deaktivovanou bunkou generujúcou kyslík, zaznamenali hyperglykémiu už po dvoch týždňoch. To naznačuje, že zariadenie účinne rieši problém dodávky kyslíka a zlepšuje životaschopnosť implantovaných buniek ostrovčekov.

Okrem toho výskumný tím za O2-Macrodevice tiež zvážil metódy hromadnej výroby, pričom skúmal spôsoby výroby bunkovej komory potrebnej pre implantát. Využitím fotolitografie na štandardných 150 mm kremíkových doštičkách dláždia cestu pre potenciálnu komerčnú výrobu tejto technológie.

Zatiaľ čo skepticizmus je pochopiteľný kvôli predchádzajúcim sklamaniam vo vývoji umelých spôsobov liečby pankreasu, O2-Macrodevice ponúka nový prístup, ktorý by mohol priniesť sľubné výsledky. Zaobchádzaním s cukrovkou ako s inžinierskym problémom môžu zdravotnícki pracovníci objaviť inovatívne riešenia na zvládanie a potenciálne vyliečenie tohto chronického stavu.

