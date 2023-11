Nový článok: Dvaja astronauti NASA sa pripravujú na historický vesmírny výstup

Dvaja astronauti NASA robia posledné prípravy na prelomovú vesmírnu prechádzku mimo Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby vykonali kritické údržbárske práce na nízkej obežnej dráhe Zeme. Toto míľnikové podujatie bude znamenať druhýkrát v histórii, kedy sa dve ženy spoločne odvážia z vesmírnej stanice.

Začiatok je naplánovaný na stredu o 8:05 ET a očakáva sa, že výstup do vesmíru potrvá približne šesť a pol hodiny. Je vzrušujúce, že NASA bude poskytovať živé vysielanie mimovozidlových aktivít na rôznych platformách vrátane kanála NASA YouTube, aplikácie NASA a NASA TV. Okrem toho sa môžete naladiť prostredníctvom špeciálneho vysielania.

Počas tejto dôležitej misie podstúpia astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara niekoľko zásadných úloh. Začnú odstránením skrinky elektroniky z komunikačnej antény na vesmírnej stanici. Ďalej nahradia jednu z 12 zostáv ložísk, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri otáčaní solárnych polí ISS, aby sledovali Slnko, keď obieha okolo Zeme.

Je pozoruhodné, že tento výstup do vesmíru má obrovský význam, pretože bude prvý pre Moghbeliovú aj O'Harovú. Nasleduje tiež historický precedens z roku 2019, keď sa astronautky NASA Christina Koch a Jessica Meir vydali na vôbec prvý ženský vesmírny výstup, ktorý účinne dokazuje schopnosti a prínos žien pri prieskume vesmíru.

Pôvodne plánovaný na 12. október sa výstup do vesmíru oddialil pre únik chladiacej kvapaliny zo záložného chladiča na ruskom module. Nedávna kontrola odhalila bublinu zvyškového chladiva, ktorá unikla počas výstupu do vesmíru 25. októbra, čo spôsobilo návrat ruských astronautov na stanicu. Zatiaľ čo NASA neposkytla aktualizáciu o úniku, dúfame, že to nebude mať vplyv na nadchádzajúci výstup do vesmíru.

Prostredníctvom tohto mimoriadneho úsilia NASA naďalej posúva hranice vesmírneho prieskumu a zároveň zabezpečuje údržbu a bezproblémovú prevádzku ISS. Inšpirujúce úsilie astronautov Moghbeli a O'Hara slúži ako dôkaz oddanosti a zručnosti celého tímu NASA.

často kladené otázky

1. Čo je to vesmírna prechádzka?

Spacewalk, tiež známy ako extravehicular activity (EVA), je, keď astronaut opúšťa svoju kozmickú loď, aby vykonával úlohy a opravy vonku vo vákuu.

2. Čo je Medzinárodná vesmírna stanica (ISS)?

Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) je obývateľná vesmírna stanica na nízkej obežnej dráhe Zeme. Slúži ako výskumné laboratórium, observatórium a rezidencia pre astronautov z rôznych krajín.

3. Ako dlho potrvá výstup do vesmíru?

Odhaduje sa, že výstup do vesmíru bude trvať približne šesť a pol hodiny so začiatkom o 8:05 ET.

4. Kde môžem sledovať priamy prenos z výstupu do vesmíru?

NASA bude poskytovať živé spravodajstvo o výstupe do vesmíru na svojom oficiálnom kanáli YouTube, aplikácii NASA a NASA TV.