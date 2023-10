Origami: Od starovekého umenia k moderným riešeniam vo vesmíre a inžinierstve

By

Origami, staré japonské umenie skladania papiera, sa teraz používa na riešenie moderných problémov v rôznych oblastiach, ako je prieskum vesmíru, inžinierstvo, matematika a medicína. Jeden letecký inžinier, Manan Arya, používa origami na odomknutie tajomstiev vesmíru.

Pri prieskume vesmíru môže oslnenie hviezd brániť objaveniu planét podobných Zemi v blízkosti hviezd podobných slnku. Odrazené svetlo z týchto planét je asi 10 miliárd krát slabšie ako svetlo hviezd, čo sťažuje jeho detekciu. Arya pracuje na riešení blokovania hviezdneho svetla vo vesmíre, ktorý potenciálne obsahuje miliardy hviezd. Verí, že origami môže v tomto úsilí zohrať kľúčovú úlohu.

Inžinieri musia vypustiť veľké konštrukcie do vesmíru, ale musia ich aj zložiť, aby sa úhľadne zmestili do rakiet, a potom ich rozložiť, keď budú vo vesmíre. Arya hovorí o tejto výzve ako o „problémoch kufrov“ – o nasadení rozšíriteľnej technológie do malej vesmírnej kapsuly.

Origami ponúka fantastickú aplikáciu inžinierstva vo vesmíre. NASA už dosiahla úspech s origami v projektoch súvisiacich s vesmírom. Napríklad hlavné zrkadlo a slnečná clona teleskopu Jamesa Webba boli pri štarte zložené a potom rozložené raz vo vesmíre. Silné snímky zachytené teleskopom slúžia ako inšpirácia pre projekty, ako je hviezdny tieň.

Aryin výtvor, starshade, je ľahký mechanizmus, ktorý blokuje svetlo hviezdy, čo umožňuje teleskopom zachytiť snímky slabších exoplanét v blízkosti hviezdy. Po úplnom natiahnutí má veľkosť zhruba bejzbalového diamantu, ale na štart je potrebné ho zložiť a zbaliť do rakety. Origami konštrukcia umožňuje kompaktné skladanie potrebné pre vesmírne misie.

Aryina práca s origami presahuje vesmírny prieskum. Pozerá sa na aplikáciu techník origami v robotike a biomedicínskych zariadeniach. Zatiaľ čo dlhodobý vplyv jeho práce sa stále rozvíja, Arya dúfa, že položí základy pre budúce generácie technológií.

Origami, staroveká umelecká forma, sa naďalej vyvíja a nachádza inovatívne aplikácie v rôznych oblastiach. Ukazuje silu spojenia umenia s najmodernejšou technológiou pri riešení zložitých problémov.

