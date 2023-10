Výhody dusíkových pneumatík v banských prevádzkach

By

Operátori baníctva čelia neustálej výzve udržať produktivitu a zároveň zaistiť bezpečnosť svojich posádok v náročných pracovných podmienkach. Veľké ťažobné vozidlá, ako sú nakladače a nákladné autá, zohrávajú v týchto záležitostiach ústrednú úlohu a vyžadujú pneumatiky, ktoré sú účinné aj bezpečné.

Bezpečnosť pneumatík je v ťažobnom priemysle nanajvýš dôležitá. Pneumatiky na banských vozidlách musia poskytovať stabilitu a trakciu, aby mohli presúvať materiály a predchádzať nehodám. Hmotnosť a výkon týchto strojov však môže viesť k poruchám pneumatík, ktoré môžu spôsobiť problémy a dokonca môžu predstavovať riziko výbuchu. V súčasnosti sú pneumatiky banských vozidiel často plnené vzduchom obsahujúcim kyslík, čo zvyšuje riziko prasknutia alebo výbuchu spôsobeného iskrou.

Jedným z riešení na zmiernenie tohto rizika je naplniť pneumatiky banských vozidiel dusíkom namiesto vzduchu. Dusík sa už používa v osobných vozidlách na udržanie tlaku v pneumatikách a zvýšenie palivovej účinnosti a ponúka ďalšiu výhodu zvýšenej bezpečnosti v banských vozidlách. Keď sú pneumatiky naplnené dusíkom, výrazne sa zníži riziko výbuchu.

Dusík poskytuje pneumatikám banských vozidiel niekoľko priamych výhod. Vedie k pomalšej strate tlaku a menšej korózii kovových komponentov pneumatík spôsobenej vodnou parou. To sa premieta do vyššej bezpečnosti pre pracovníkov a prevádzkovateľov baníctva.

Dusík navyše pomáha predĺžiť životnosť pneumatík tým, že spomaľuje ich vypúšťanie. Zatiaľ čo kyslík aj dusík môžu prenikať cez stenu pneumatiky, dusík to robí štyrikrát pomalšie ako kyslík a viac ako 100-krát pomalšie ako vodná para. To môže viesť k 10% zvýšeniu životnosti pneumatík.

Poruchy pneumatík môžu viesť k prerušeniu práce a výrazným prestojom. Dusík pomáha udržiavať pneumatiky optimálne nahustené, znižuje ohyb a trenie, čo znižuje riziko prehriatia a zlyhania pneumatiky. Zlepšuje tiež palivovú účinnosť, pretože strata dusíka je pomalšia v porovnaní s kyslíkom.

Pneumatiky banských vozidiel predstavujú bezpečnostné riziko kvôli svojej veľkosti, hmotnosti a tlaku. Plnenie týchto pneumatík kyslíkom zvyšuje riziko požiaru pneumatík, najmä v podzemných baniach. Pneumatiky plnené dusíkom toto riziko výrazne znižujú.

Aj keď existujú výzvy na implementáciu systému inflácie dusíka, ako je nákladná a emisne náročná preprava dusíka do vzdialených ťažobných lokalít, existujú potenciálne riešenia. Niektoré spoločnosti skúmajú výrobu dusíka v ťažobných lokalitách, čo by ponúklo úsporu nákladov a umožnilo by využitie dusíka v iných ťažobných procesoch, ako je napríklad potlačenie metánu pri ťažbe uhlia.

Zatiaľ čo používanie dusíkových pneumatík v banských operáciách nie je rozšírené, získava na popularite, najmä v Južnej Afrike, kde sa stalo priemyselným štandardom. Generátory dusíka sa dodávajú do banských prevádzok v rôznych krajinách a technológia je užívateľsky prívetivá a ľahko sa inštaluje.

Na záver, používanie dusíkových pneumatík v banských prevádzkach ponúka množstvo výhod, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti. Aj keď existujú výzvy, ktoré treba prekonať, implementácia generátorov dusíka v podzemných baniach by mohla poskytnúť ďalšie výhody z hľadiska úspory nákladov a zlepšených procesov ťažby.

