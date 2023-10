Klimatické zmeny ohrozujú mimoriadnu dĺžku života netopierov, zistila štúdia

By

Nedávna štúdia publikovaná v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences naznačuje, že pozoruhodná dĺžka života netopierov môže byť ohrozená v dôsledku rastúcich globálnych teplôt. Výskum, ktorý uskutočnili vedci z University College Dublin a University of Bristol, sa zameral na cyklus hibernácie skupiny voľne žijúcich podkovárov väčších.

Vedci zistili, že výkyvy počasia počas hibernácie netopierov ovplyvnili molekulárny mechanizmus zodpovedný za ich dlhý život. Teloméry, čo sú kúsky DNA, ktoré chránia konce chromozómov, sa skracujú pri každom delení bunky. Tento proces skracovania je spojený so starnutím a chorobami súvisiacimi so starnutím.

Štúdia zistila, že netopiere, ktoré sa častejšie dostávali z hibernácie v dôsledku teplejších podmienok, mali výrazne kratšie teloméry v porovnaní s predchádzajúcimi zimami s nižšími teplotami. Profesorka Emma Teeling z University College Dublin vyjadrila znepokojenie nad týmito zisteniami a uviedla, že predpovedaný nárast globálnych teplôt môže obmedziť priaznivé účinky hibernácie u voľne žijúcich netopierov.

Dr. Megan Power, hlavná autorka štúdie, sledovala viac ako 200 voľne žijúcich podkovárov väčších počas troch zím, aby preskúmala účinky hibernácie na teloméry. Výskum odhalil, že hibernácia pôsobí ako forma omladenia, pričom teloméry sa počas hibernácie skôr predlžujú ako skracujú. Toto predĺženie je pravdepodobne spôsobené expresiou enzýmu telomerázy, ktorá umožňuje telomerickej DNA replikovať sa bez toho, aby spôsobila poškodenie.

Závery štúdie zdôrazňujú potenciálne dôsledky meniacich sa klimatických podmienok na dlhovekú povahu netopierov. Druhy s dlhou životnosťou a pomalou reprodukčnou rýchlosťou, ako sú netopiere, sú obzvlášť citlivé na zmeny životného prostredia. Výskumníci zdôrazňujú, že je dôležité pochopiť, ako netopiere ovplyvňujú a prispôsobujú sa rýchlej zmene klímy.

Na preskúmanie úlohy telomerázy pri predlžovaní telomér počas hibernácie je potrebný ďalší výskum. Štúdia zdôrazňuje vplyv zmeny klímy na ekológiu a prežitie populácií netopierov, pričom zdôrazňuje potrebu pokračujúceho výskumu a úsilia o zachovanie ochrany týchto mimoriadnych tvorov.

– Megan L. Power a kol., Dynamika telomér hibernácie v meniacom sa podnebí: pohľady od voľne žijúcich podkovárov veľkých, Zborník Kráľovskej spoločnosti B: Biologické vedy (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin