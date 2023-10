The Whisper of Pando: Počúvanie chvejúceho sa obra

By

Staroveký a obrovský Pando, jediný strom so 47,000 100 stonkami vyrastajúcimi zo spoločného koreňového systému s rozlohou viac ako 12,000 akrov v Utahu, je jedným z najväčších živých organizmov na Zemi. S históriou, ktorá môže trvať 6,000 XNUMX rokov, táto kolosálna trasúca sa osika nazhromaždila viac ako XNUMX XNUMX metrických ton života. Teraz, vďaka nahrávkam vydaným v tomto roku, máme možnosť vypočuť si tento skvostný strom tak, ako to doteraz nebolo možné.

Zvukový umelec Jeff Rice, pozvaný Friends of Pando, umiestnil hydrofón do priehlbiny na spodku konára a nechal ho siahať až ku koreňom stromu. Na svoje prekvapenie začul slabý zvuk, ktorý sa zosilnil počas búrky a zachytával strašidelné tiché dunenie. Zvuk, ako vysvetľuje Rice, je výsledkom miliónov listov, ktoré vibrujú stromom, prechádzajú cez konáre a prenikajú do zeme.

S využitím týchto nahrávok má Friends of Pando v úmysle použiť zvuk na zmapovanie komplexnej siete koreňov pod povrchom. Lance Oditt, zakladateľ Friends of Pando, vidí potenciál zvuku nielen v poskytovaní krásnych a zaujímavých zvukových zážitkov, ale aj pri poskytovaní neoceniteľných informácií o zdraví Panda a jeho okolitom prostredí. Tieto zvuky slúžia ako záznam miestnej biodiverzity a ponúkajú základnú líniu, ktorú možno merať so zmenami prostredia.

Tento inovatívny prístup k pochopeniu Panda môže pomôcť objasniť rôzne aspekty tejto starobylej entity. Prostredníctvom zhromaždených údajov je možné vykonať ďalšie štúdie o pohybe vody, vzťahu medzi vetvami, kolóniami hmyzu a hĺbkou koreňov. Cieľom týchto výskumov je odhaliť viac o ekosystéme obklopujúcom Pando, ktorý je čoraz viac ohrozený v dôsledku ľudskej činnosti a úbytku predátorov, ktorí držia populáciu bylinožravcov pod kontrolou.

Nahrávky Pandovho šepotu boli prezentované na 184. stretnutí Americkej akustickej spoločnosti a slúžia ako svedectvo o dôležitosti vypočuť si tajomstvá tohto chvejúceho sa obra skôr, ako sa stratia.

Zdroje: The Guardian, Friends of Pando