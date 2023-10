Nový zdroj energie: získavanie elektriny z molekulárneho pohybu

By

Vedci objavili sľubný nový prístup k výrobe elektriny využitím pohybu molekúl. Zatiaľ čo technológia vlnovej energie sa už ukázala ako efektívny zdroj výroby energie, výskumníci teraz zistili, že aj molekuly v pokoji majú vlastnú energiu, ktorú možno využiť.

V článku publikovanom v APL Materials výskumníci testovali zariadenie na zber molekulárnej energie, ktoré zachytáva energiu z prirodzeného pohybu molekúl v kvapaline. Ponorením nanopolí piezoelektrického materiálu do kvapaliny boli vedci schopní premeniť pohyb kvapaliny na stabilný elektrický prúd. Tento prielom má potenciál produkovať značné množstvo energie vzhľadom na obrovské množstvo vzduchu a tekutín na Zemi.

Zariadenie využíva oxid zinočnatý, piezoelektrický materiál, ktorý pri pohybe generuje elektrický potenciál. Vedci prirovnali pohyb vlákien oxidu zinočnatého k vlneniu morských rias v oceáne. Výhodou tohto zariadenia je, že sa nespolieha na žiadne vonkajšie sily, čo z neho robí prevratný zdroj čistej energie. Otvára možnosť generovania elektrickej energie prostredníctvom molekulárneho tepelného pohybu kvapalín, ktorý sa zásadne líši od tradičného mechanického pohybu.

Aplikácie tejto technológie sú rozsiahle. Môže sa použiť na napájanie nanotechnológií, ako sú implantovateľné lekárske zariadenia. Zariadenie možno tiež rozšíriť na generátory plnej veľkosti na výrobu energie v kilowattovom rozsahu. Výskumníci už pracujú na zlepšení hustoty energie zariadenia testovaním rôznych kvapalín, vysokovýkonných piezoelektrických materiálov a nových architektúr zariadení.

Tento prelomový výskum poskytuje vzrušujúcu cestu na výrobu elektriny, ktorá nezávisí od konvenčných externých zdrojov, ako je veterná, vodná alebo solárna energia. Schopnosť využiť vlastnú energiu molekúl otvára nové možnosti pre udržateľné a čisté energetické riešenia v budúcnosti.

