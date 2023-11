Nové astronautské tradície: Halloweenske oslavy vo vesmíre

By

Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) síce nemá triky, ale to neznamená, že si Halloween členovia posádky na obežnej dráhe nevšimnú. So svojou kreativitou a vynaliezavosťou našli astronauti spôsoby, ako prijať ducha Halloweenu, dokonca aj v hlbinách vesmíru. Pozrime sa bližšie na to, ako oslavujú tento strašidelný sviatok a na jedinečné kostýmy, ktoré rok čo rok vymýšľajú.

Aj keď nepriaznivé počasie oddialilo plány astronautov NASA z posádky 3 a astronautov ESA na oslavu Halloweenu vo vesmíre v októbri 2021, členovia posádky už na palube stanice sa rozhodli užiť si halloweensku zábavu. Nenechali si skaziť náladu absenciou nových prichádzajúcich. Astronaut ESA Thomas G. Pesquet zdieľal na sociálnych sieťach podivné udalosti na ISS a dráždil, že člen posádky Akihiko Hoshide vstal z mŕtvych (alebo vstal?) s odkazom na astronauta Japan Aerospace Exploration Agency.

Pri pohľade do budúcnosti si môžeme len predstavovať vzrušujúce kostýmy a tradície, ktoré sa budú rozvíjať v budúcnosti. V roku 2022 sa astronauti Expedície 68 Koichi Wakata a astronauti NASA Francisco „Frank“ C. Rubio, Nicole A. Mann a Josh A. Cassada dostali do ducha Halloweenu tým, že sa prezliekli za populárne videohry a kreslené postavičky. Ako kostýmy dômyselne využívali odkladacie kontajnery a improvizované trikové vaky.

Ako sa rýchlo posúvame do roku 2023, astronauti z Expedície 70 Jasmin Moghbeli z NASA, Satoshi Furakawa z Japonskej agentúry pre prieskum letectva, astronaut z NASA Loral O'Hara a astronaut z Európskej vesmírnej agentúry Andreas Mogensen sú videní, ako oslavujú Halloween vo vesmíre. Ich kostýmy ešte nie sú odhalené, no môžeme očakávať, že ich kreativita prežiari.

FAQ:

Otázka: Ako astronauti oslavujú Halloween vo vesmíre?

Odpoveď: Astronauti na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice oslavujú Halloween obliekaním sa do kreatívnych kostýmov, často vyrobených z materiálov dostupných na palube stanice.

Otázka: Majú prístup ku kostýmom?

Odpoveď: Hoci nemajú k dispozícii tradičné halloweenske kostýmy, astronauti nachádzajú kreatívne spôsoby výroby kostýmov pomocou materiálov nájdených na ISS.

Otázka: Boli nejaké oslavy Halloweenu vo vesmíre?

Odpoveď: Áno, astronauti oslavujú Halloween vo vesmíre už roky a medzi členmi posádky sa to stalo obľúbenou tradíciou.

Otázka: Boli niekedy kostýmy vyrobené z nekonvenčných materiálov?

Odpoveď: Áno, astronauti použili úložné kontajnery a ďalšie materiály dostupné na vesmírnej stanici na vytvorenie jedinečných halloweenskych kostýmov.

O: Budú oslavy Halloweenu vo vesmíre pokračovať aj v budúcnosti?

A: Absolútne! Kým budú na Medzinárodnej vesmírnej stanici astronauti, oslavy Halloweenu budú naďalej poskytovať zábavnú a slávnostnú prestávku od požiadaviek vesmírneho prieskumu.