Staroveké drevené polená odhaľujú pokročilé zručnosti raných ľudí

Archeológovia objavili v Zambii staré drevené guľatiny, ktoré spochybňujú predchádzajúce predpoklady o schopnostiach raných ľudí. Zistenia publikované v časopise Nature naznačujú, že ľudia z doby kamennej stavali stavby pred takmer pol miliónom rokov, čo naznačuje úroveň inteligencie a predstavivosti, ktorá bola predtým neznáma.

Výskumný projekt Deep Roots of Humanity Liverpoolskej univerzity vykopal a analyzoval staroveké drevo. Profesor Larry Barham, vedúci projektu, vyjadril, že tento objav zmenil jeho chápanie raných ľudských predkov. Verí, že títo pradávni ľudia využili svoje schopnosti a kreativitu, aby postavili niečo nové a veľké z dreva.

Vedci našli aj staré drevené nástroje vrátane kopacích palíc, no najvzrušujúcejším objavom boli dva kusy dreva, ktoré do seba zapadali v pravom uhle. Na rezanie zárezov do kmeňov sa používali kamenné nástroje, ktoré umožňovali ich konštrukčné spojenie. Analýzou vrstiev zeme, v ktorých bolo drevo pochované, tím zistil, že má približne 476,000 XNUMX rokov.

Predchádzajúce dôkazy o ľudskom používaní dreva sa obmedzovali na zakladanie ohňa a výrobu jednoduchých nástrojov. Tento objav spochybňuje predstavu, že raní ľudia viedli čisto kočovný život, a ukazuje, že boli schopní zložitejšej konštrukcie.

Účel týchto drevených konštrukcií zostáva nejasný. Veľkosť guľatiny naznačuje, že slúžili na stavbu niečoho podstatného, ​​možno plošiny pre prístrešok alebo stavby pri rieke na rybolov. Bez úplnejšieho dôkazu je však ťažké určiť presnú povahu týchto stavieb alebo druhov starých ľudí, ktorí ich postavili.

Drevené artefakty boli prevezené do Veľkej Británie na analýzu a konzerváciu. Po dokončení budú vrátené do Zambie, aby boli vystavené. Dúfame, že tieto objavy obohatia zbierky a objasnia tradíciu spracovania dreva v Zambii a staroveké ľudské interakcie s prostredím.

Zdroj: BBC News