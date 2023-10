Budúcnosť jedla vo vesmíre: Pestovanie rastlín pre dlhodobé misie

By

Keď sa NASA pripravuje na misie na Mesiac a Mars, jednou zásadnou výzvou je zabezpečiť trvalo udržateľný zdroj potravy pre členov posádky počas ich dlhodobých pobytov vo vesmíre. V súčasnosti sa astronauti spoliehajú predovšetkým na balené potraviny, ktoré majú v priebehu času obmedzenia z hľadiska kvality a výživy. Na vyriešenie tohto problému výskumníci skúmajú možnosť pestovania potravín vo vesmíre, čím sa minimalizuje potreba častého dopĺňania a zabezpečuje sa zásobovanie čerstvými a výživnými potravinami pre dlhodobé misie.

NASA iniciovala projekt „Growing Beyond Earth“ v spolupráci s botanickou záhradou Fairchild v roku 2015. Tento projekt zahŕňa stovky tried prírodovedných predmetov na stredných a stredných školách po celých Spojených štátoch, kde pestujú rôzne semená v biotope podobnom tomu na Medzinárodnej vesmírnej stanici ( ISS). Semená, ktorým sa darí v týchto triedach, sa potom prenesú do komory v Kennedyho vesmírnom stredisku NASA na ďalšie testovanie. Vybrané semená sú nakoniec odoslané na ISS, aby sa posúdil ich rast v podmienkach mikrogravitácie.

NASA tiež vyvinula špecializované systémy na podporu rastu rastlín vo vesmíre. Systém na produkciu zeleniny (Veggie) je komora s nízkou spotrebou energie schopná pojať šesť rastlín. Členovia posádky sa ručne starajú o rastliny a polievajú ich ručne. Ďalší systém, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatizuje kŕmenie a zalievanie rastlín. Advanced Plant Habitat je plne automatizované zariadenie určené na štúdium rastu rastlín s minimálnym zapojením posádky.

Podmienky svetla a živín sú rozhodujúce pre úspešný rast rastlín vo vesmíre. Séria experimentov známych ako Veg-04A, Veg-04B a Veg-05 skúmala rast horčice Mizuna, listovej zelenej plodiny, za rôznych svetelných podmienok. Výťažok, nutričné ​​zloženie a mikrobiálne úrovne rastlín pestovaných vo vesmíre sa porovnávali s tými, ktoré sa pestovali na Zemi. Členovia posádky hodnotili aj chuť, textúru a ďalšie vlastnosti produktu. Ďalší experiment, Plant Habitat-04, sa zameral na interakcie medzi rastlinami a mikróbmi a hodnotil chuť a textúru čili papričiek.

Počiatočné experimenty ukázali, že mikrogravitácia môže ovplyvniť vývoj rastlín, ale nepoškodí celkové zdravie rastlín. Napríklad rastliny pšenice vyrástli v mikrogravitácii o 10% vyššie v porovnaní s ich náprotivkami na Zemi. Výskum rastu sadeníc odhalil, že sadenice sa môžu prispôsobiť mikrogravitácii zmenou génovej expresie súvisiacej so stresormi vyvolanými priestorom. Snímanie gravitácie v rastlinách bolo skúmané prostredníctvom prieskumu Plant Gravity Sensing, ktorý uskutočnila Japonská agentúra pre výskum letectva (JAXA). Táto štúdia merala vplyv mikrogravitácie na hladiny vápnika a poskytla prehľad o navrhovaní účinných metód pestovania rastlín vo vesmíre.

Adekvátna dodávka vody je významnou výzvou v mikrogravitácii. Prieskum vodného hospodárstva rastlín ukázal hydroponický spôsob poskytovania vody a vzduchu koreňom rastlín. Štúdia XROOTS experimentovala s hydroponickými a aeroponickými technikami (na vzduchu) ako alternatívy k tradičnému pestovaniu na pôde. Tieto techniky majú potenciál umožniť pestovanie plodín vo veľkom meradle pre budúci vesmírny prieskum.

Okrem toho vyšetrovania VEG-03 zahŕňali pestovanie rôznych druhov zeleniny, vrátane extra trpasličieho Pak Choi, horčice Amara a červeného rímskeho šalátu. Počas experimentu vykonal astronaut NASA Mike Hopkins vôbec prvú transplantáciu rastlín vo vesmíre, pričom preniesol zdravé klíčky z jedného rastlinného vankúša na tie, ktoré majú problémy vo Veggie. Táto úspešná transplantácia predstavuje nové možnosti na zvýšenie rastu rastlín v mikrogravitácii a rozšírenie rozmanitosti plodín, ktoré možno pestovať vo vesmíre.

Ako NASA pokračuje vo svojom výskume a experimentoch, je evidentné, že pestovanie rastlín vo vesmíre je sľubným riešením pre dlhodobé misie. Poznatky získané z tohto úsilia pomôžu formovať budúce technológie a metódy pre udržateľnú produkciu potravín vo vesmíre, čím podporia ambiciózne ciele agentúry v oblasti ľudského prieskumu mimo Zeme.

