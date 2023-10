Ľadová pokrývka Grónska môže byť odolnejšia voči globálnemu otepľovaniu, ako sa predtým myslelo

By

Nedávno zverejnená nová štúdia naznačuje, že ľadový príkrov Grónska môže byť odolnejší voči globálnemu otepľovaniu, ako sa doteraz predpokladalo. Vedci zistili, že ľadová pokrývka pomaly reaguje na otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou, čo znamená, že zníženie emisií skleníkových plynov v priebehu niekoľkých nasledujúcich storočí by mohlo zabrániť jej topeniu.

Štúdia vykonaná výskumníkmi z Postupimského inštitútu pre výskum klimatických vplyvov a Nórskej arktickej univerzity použila počítačové modely na simuláciu potenciálnych účinkov rôznych teplotných scenárov na ľadovom štíte. Dospeli k záveru, že aj keď sa kritické teplotné prahy dočasne prekročia, stále by bolo možné zabrániť bodu zlomu, ktorý by viedol k výraznému zvýšeniu hladiny morí v priebehu stoviek tisíc rokov.

Vedci však zdôrazňujú, že to neznamená, že úsilie v boji proti klimatickým zmenám by sa malo zmierniť. Uvádzajú, že znižovanie emisií skleníkových plynov a riešenie globálneho otepľovania sú naďalej kľúčové a naliehavé. Štúdia zdôrazňuje dôležitosť stabilizácie globálnych teplôt na maximálne 1.5 stupňa Celzia nad predindustriálnymi úrovňami, aby sa zabránilo ďalšiemu topeniu ľadovej pokrývky.

Grónska ľadová pokrývka pokrýva asi 80 % najväčšieho ostrova sveta a v súčasnosti prispieva k zvýšeniu hladiny morí. Ak by sa úplne roztopil, hladina svetových morí by stúpla asi o 24 stôp, čo by malo zničujúce následky pre pobrežné mestá na celom svete.

Táto štúdia poskytuje nádej, že ak sa prijmú okamžité opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, možno sa vyhnúť najhoršiemu scenáru kolapsu ľadovej pokrývky a drastického nárastu hladiny morí. Načasovanie znižovania emisií je však kľúčové, keďže oneskorenie o viac ako niekoľko storočí môže stále viesť k výraznému zvýšeniu hladiny morí.

Na záver, hoci štúdia naznačuje, že grónsky ľadový príkrov môže byť odolnejší voči globálnemu otepľovaniu, podčiarkuje potrebu naliehavých opatrení na riešenie klimatických zmien a minimalizáciu rizík spojených s topiacimi sa ľadovými príkrovmi.

