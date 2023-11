Telá obrovských dinosaurov: Životne dôležitý zdroj potravy pre jurských dravcov

By

Nový výskum naznačuje, že mäsožravé dinosaury sa mohli vyvinúť, aby zarábali na obrovských jatočných telách ako rozhodujúci zdroj potravy. Štúdia vedená vedcami z Portlandskej štátnej univerzity v Oregone a publikovaná v časopise PLOS ONE s otvoreným prístupom skúma myšlienku, že veľké mŕtvoly, najmä tie, ktoré patria sauropodným dinosaurom, zohrávali významnú úlohu pri udržiavaní väčších mäsožravcov.

Na testovanie tejto hypotézy výskumníci vyvinuli model založený na agentoch - virtuálnu simuláciu ekosystému dinosaurov založenú na jurskej formácii Morrison. Táto simulácia zahŕňala mäsožravé dinosaury ako Allosaurus, veľké sauropódy, ich mŕtvoly a neobmedzené množstvo lovných stegosaurov. Mäsožravcom v modeli boli priradené špecifické črty, ktoré posilnili ich lovecké a čistiace schopnosti, čo im umožnilo získavať energiu zo živej koristi alebo tiel sauropodov.

Výsledky modelu naznačili, že keď bolo k dispozícii dostatočné množstvo zdochlín sauropodov, upratovanie sa stalo výhodnejším ako lov. Tieto zistenia naznačujú, že mäsožravce v takýchto ekosystémoch si mohli vyvinúť špecializované znaky na detekciu a využívanie veľkých tiel. Výskumníci zdôrazňujú, že hoci model poskytuje cenné poznatky, ide o zjednodušenú reprezentáciu zložitého systému. Uznávajú, že ďalšie premenné, ako sú rôzne druhy dinosaurov alebo charakteristiky histórie života simulovaných dinosaurov, by mohli priniesť rôzne výsledky.

Podľa zistení štúdie sa Allosaurus, typ teropodného dinosaura, mohol primárne živiť zdochlinami sauropodov ako ich hlavným zdrojom potravy. Aj keď bola prístupná iná korisť, prirodzený výber uprednostňoval upratovanie pred lovom, čo viedlo k vyššej kondícii loviacich jedincov. Vedci predpokladajú, že alosaury pravdepodobne čakali, kým nezahynie viacero sauropódov, pochutnávali si na svojich mŕtvolách a ukladali si tuk do chvostov, aby sa uživili do ďalšej sezóny. Táto stratégia dáva zmysel kvôli kaloricky bohatej povahe jedného sauropoda, ktorý by mohol uživiť približne 25 alosaurov na týždne alebo dokonca mesiace. Okrem toho sa sauropódy často vyskytovali v životnom prostredí.

Táto štúdia vrhá svetlo na potenciálnu úlohu obrovských tiel dinosaurov pri formovaní ekológie hľadania potravy a evolučných adaptácií veľkých druhov predátorov počas jurského obdobia. Rozšírením nášho chápania toho, ako dostupnosť zdochlín ovplyvňuje evolúciu predátorov, tieto zistenia prispievajú k našim znalostiam o ekosystémoch z minulej éry.

FAQ

Čo je model založený na agentoch?

Model založený na agentoch je typ simulácie, ktorý predstavuje komplexný systém vytváraním nezávislých entít (agentov) a definovaním ich správania a interakcií v rámci systému.

Čo je to dinosaurus sauropod?

Sauropódne dinosaury boli mohutné bylinožravce s dlhým krkom, ktoré žili počas druhohôr. Vyznačovali sa veľkou veľkosťou, dlhým chvostom a štvornohým postojom.

Čo je teropódny dinosaurus?

Teropodné dinosaury boli skupinou bipedálnych mäsožravých dinosaurov, ktoré zahŕňali druhy ako Allosaurus, Tyrannosaurus rex a Velociraptor.

Boli mäsožravé dinosaury predovšetkým lovci alebo mrchožrúti?

Štúdia naznačuje, že v ekosystémoch, kde boli k dispozícii veľké mŕtvoly, ako sú telá sauropodov, sa upratovanie stalo výnosnejšou kŕmnou stratégiou ako lov mäsožravých dinosaurov.

Zdroj: PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290459