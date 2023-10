Mechanické účinky cvičenia na rast svalov preskúmané pomocou inovatívnej gélovej podložky

By

Je známe, že cvičenie má mnoho výhod pre naše telo, vrátane toho, že naše svaly sú silnejšie a tonizovanejšie. Presné mechanizmy tohto procesu však zostali záhadou. Vedci z MIT vyvinuli unikátnu podložku na cvičenie vyrobenú z hydrogélu, ktorá im umožňuje študovať čisto mechanické účinky cvičenia na mikroskopickej úrovni.

Gélová podložka, veľkosťou podobná štvrtine, obsahuje drobné magnetické čiastočky. Použitím vonkajšieho magnetu pod podložkou na pohyb týchto častíc sa gél môže kývať ako vibrujúca podložka, čo simuluje sily, ktoré svaly zažívajú počas cvičenia. Svalové bunky rastú na géli a vedci pozorujú, ako reagujú na mechanické cvičenie vytvorené vibráciami magnetu.

Počiatočné zistenia ukazujú, že konzistentné mechanické cvičenie môže spôsobiť, že svalové vlákna rastú koordinovaným smerom. Tieto zarovnané a cvičené vlákna sú schopné sa spolu sťahovať. To naznačuje, že gél by sa mohol použiť na riadenie rastu svalových vlákien, čo potenciálne vedie k vytvoreniu organizovaných vrstiev pevných a funkčných svalov. Takéto svaly by mohli byť použité v mäkkých robotoch alebo na opravu poškodených tkanív.

Dr. Ritu Raman z MIT dúfa, že táto nová platforma bude schopná pomôcť pri opätovnom raste svalov po zranení alebo pri zmierňovaní účinkov starnutia. Lepším pochopením toho, ako rôzne mechanické sily, najmä cvičenie, ovplyvňujú svalové tkanivá na bunkovej úrovni, môžu výskumníci vyvinúť inovatívne spôsoby na obnovenie mobility u ľudí s motorickými poruchami a vytvoriť flexibilné roboty.

Gélová podložka, nazývaná „MagMA“ (Magnetic Matrix Actuation), poskytuje neinvazívnu metódu na tvarovanie svalových vlákien a štúdium ich odozvy na cvičenie. Výskumníci plánujú použiť tento inovatívny gél na štúdium iných typov buniek a ich reakcie na mechanickú stimuláciu.

Táto štúdia predstavuje nový prístup na podporu svalových buniek, aby sa zarovnali a koordinovali svoj rast pomocou vratkej gélovej podložky. To má potenciál posunúť inžinierstvo svalového tkaniva a prehĺbiť naše chápanie vplyvu mechanických síl na správanie buniek.

