Význam plynu pri dýchaní galaxií

By

Plyn hrá kľúčovú úlohu v životnom cykle galaxií. Zatiaľ čo hviezdy a galaxie boli dlho stredobodom astronomického pozorovania, až nedávno vedci dokázali vidieť a lepšie pochopiť významný vplyv plynu na formovanie a vývoj týchto kozmických štruktúr.

Pojem „plyn“ sa vzťahuje na medzihviezdne médium, ktoré možno nájsť medzi galaxiami, ako aj na cirkumgalaktický plyn, ktorý galaxiu tesne obklopuje. Tieto výrazy používajú astronómovia na opis rôznych oblastí plynu, ale neexistuje medzi nimi žiadna presná hranica.

Astronómovia začali odhaľovať zložitý tok plynu medzi galaxiami, ich cirkumgalaktickým médiom a intergalaktickým médiom. Toto prúdenie hrá zásadnú úlohu pri regulácii tvorby hviezd, pretože neustále dýchanie plynu je nevyhnutné pre vznik nových hviezd. Keď tento prúd ustane, zanikne aj tvorba hviezd.

Proces dýchania galaxií zahŕňa súhru medzi hviezdami, gravitáciou a teplotou a hustotou plynu. Keď sa vesmír vytvoril, plyn sa zhromaždil v galaxiách a zrodil hviezdy. Ako hviezdy umierajú, vypudzujú plyn späť do okolitého priestoru, ktorý je spočiatku horúci a difúzny. Keď však plyn opúšťa galaxiu, ochladzuje sa a zvyšuje sa jeho hustota. To umožňuje gravitácii vtiahnuť plyn späť do galaxie, kde sa môže zrútiť a vytvoriť nové hviezdy.

Astronómom sa podarilo od 1960. rokov XNUMX. storočia pozorovať prúdenie plynu do a z galaxií pomocou svetla zo vzdialených kvazarov. Zistili, že cirkumgalaktický plyn v blízkosti galaxií má vyššiu metalicitu, čo naznačuje, že je výsledkom plynu vypudzovaného hviezdami. Plyn v cirkumgalaktickom médiu pôsobí aj ako zdroj paliva pre tvorbu hviezd v galaxiách.

Rozsiahle prieskumy odhalili, že plyn v cirkumgalaktickom prostredí je až 1,000-krát hustejší ako plyn nachádzajúci sa v medzigalaktickom prostredí. Teplota tohto plynu sa pohybuje od 10,000 1 do XNUMX milióna Kelvinov, vďaka čomu je teplejší aj chladnejší ako medzigalaktický plyn. Štúdium plynu prúdiaceho dovnútra je však náročné, pretože signály zo samotných galaxií sa prekrývajú.

Príčina unikajúceho plynu, ktorý je ľahšie pozorovateľný, zostáva neistá. Mohlo by to byť výsledkom supernov, hviezdnych vetrov alebo dokonca spätnej väzby čiernych dier. Napriek tomu, bez ohľadu na konkrétnu príčinu, tok plynu nakoniec ustane, čo vedie k uhaseniu tvorby hviezd v galaxiách. Keď sa galaxia dostane do pokoja, už nebude tvoriť hviezdy a bude mať červenú farbu.

Aj keď je stále čo učiť o galaktickom dýchaní, simulácie poskytujú astronómom užitočné poznatky. Simulácia FIRE napríklad modeluje formovanie a vývoj galaxií v priebehu miliárd rokov, čo umožňuje výskumníkom vizualizovať tok plynu do a von z týchto kozmických štruktúr.

Na záver, plyn je životne dôležitou súčasťou procesu dýchania galaxií. Pochopenie úlohy plynu pri tvorbe hviezd a životnom cykle galaxií je kľúčové pre pochopenie pôvodu hviezd, planét a dokonca aj života samotného.

Zdroje:

– Tumlinson, J. a kol. „Cirkumgalaktické médium hromadných galaxií Mliečnej dráhy“ (2017)