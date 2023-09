Budúcnosť vesmírneho prieskumu: Rozhovor s Ericom Iansonom z NASA

By

V nadchádzajúcej prednáške s názvom „Planéty a asteroidy a mesiace... oh my!“ bude Eric Ianson, zástupca riaditeľa Divízie planetárnej vedy v ústredí NASA, diskutovať o najnovších a najvzrušujúcejších snahách NASA v oblasti prieskumu vesmíru. To zahŕňa zber vzoriek z povrchu Marsu, demonštráciu planetárnej obrany úmyselným nárazom kozmickej lode do asteroidu a prieskum Jupiterovho mesiaca Európa a jeho ľadom pokrytého oceánu.

Míľniky, ktoré môžu mladí ľudia očakávať počas svojho života v oblasti prieskumu vesmíru, je ťažké predpovedať, keďže technológie sa rýchlo vyvíjajú a záujmy sa menia. Existujú však určité trendy, ktoré možno identifikovať. Návrat ľudí na Mesiac a prípadné pristátie astronautov na Marse sú na obzore. Robotické misie na rôzne planéty, mesiace a malé telesá v slnečnej sústave budú pokračovať so zameraním na destinácie ako Jupiterov mesiac Európa, Saturnov mesiac Titan a Urán. Pokrok sa dosiahne aj v identifikácii obývateľných svetov mimo našej slnečnej sústavy.

Úloha NASA pri dosahovaní ďalších veľkých vesmírnych objavov je životne dôležitá, aj keď súkromné ​​spoločnosti ako SpaceX zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri cestovaní do vesmíru. Zatiaľ čo súkromné ​​spoločnosti majú podnikateľskú motiváciu, NASA je financovaná na dosiahnutie konkrétnych cieľov v oblasti vedy, výskumu alebo technológie. Spolupráca s priemyslom je bežná, ale existujú prípady, keď NASA vyvíja špecializované prístroje alebo kozmické lode interne, ako napríklad Mars rovery a kozmické lode Europa Clipper.

Nedávny úspech indického vesmírneho programu pristátie na južnom póle Mesiaca je chvályhodný. NASA si váži medzinárodnú spoluprácu a uznáva dôležitosť zdieľania údajov o misiách v prospech vedeckých objavov. Nabádajú svojich medzinárodných kolegov, aby urobili to isté a podporovali mierové skúmanie vesmíru.

Keď sa Eric Ianson spýtal na svoj obľúbený film alebo televíznu reláciu o vesmíre alebo prieskume vesmíru, spomenul niekoľko obľúbených, vrátane „Apollo 13“, „Marťan“ a „Impérium vracia úder“. Ako svoj najlepší výber si však nakoniec vybral „The Right Stuff“. Film zobrazuje príbeh pôvodných astronautov Mercury Seven a zachytáva predstavivosť a výzvy vesmírneho cestovania v čase, keď prechádzalo zo sci-fi do reality.

Prednáška Erica Iansona Wilder Penfield Lecture je naplánovaná na 13. novembra o 4:XNUMX v The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definícia:

NASA – Národný úrad pre letectvo a vesmír, civilná vesmírna agentúra Spojených štátov zodpovedná za národný vesmírny prieskum a výskum.

Mars Exploration Program – Program NASA zameraný na prieskum Marsu, vrátane štúdia klímy planéty, geológie a potenciálu podpory života.

Program rádioizotopových energetických systémov – Program NASA, ktorý vyvíja a udržiava používanie rádioizotopových energetických systémov, ktoré poskytujú elektrinu pre misie do hlbokého vesmíru pomocou tepla generovaného rozpadom rádioaktívnych izotopov.

Planetárna obrana – Štúdium a vývoj metód na ochranu Zeme pred možnými dopadmi asteroidov alebo komét.

Európa – Jeden z mesiacov Jupitera, o ktorom sa predpokladá, že má pod ľadovou kôrou podpovrchový oceán tekutej vody.

Komerčné lunárne služby užitočného zaťaženia – Program, ktorého cieľom je dodávať vedecké a technologické misie na Mesiac prostredníctvom partnerstiev s komerčnými spoločnosťami.

Perseverance Rover – Misia NASA na Mars, ktorej cieľom je preskúmať obývateľnosť planéty, hľadať známky starovekého života a zbierať vzorky pre potenciálny návrat na Zem.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba – pripravovaný vesmírny teleskop, ktorý sa má spustiť v roku 2021, navrhnutý ako najvýkonnejší vesmírny teleskop, aký bol kedy postavený.

Artemis Program – Program NASA, ktorého cieľom je pristáť „prvú ženu a ďalšieho muža“ na Mesiaci do roku 2024.

