Extrémne horúčavy môžu viesť k vyhynutiu cicavcov za 250 miliónov rokov, zistila štúdia

Nedávna štúdia naznačuje, že extrémne horúčavy spôsobené zlúčením zemských kontinentov do jedného superkontinentu by mohli za 250 miliónov rokov viesť k vyhynutiu všetkých cicavcov vrátane ľudí. Štúdia využívala superpočítačové klimatické modely na predpovedanie budúcich účinkov tektonických pohybov a zvýšených emisií oxidu uhličitého (CO2) na planétu.

Ako sa kontinenty spájajú, sopečné erupcie uvoľňujú do atmosféry veľké množstvo CO2, čo spôsobuje výrazné otepľovanie planéty. Toto zvýšenie teploty by vytvorilo neobývateľné prostredie pre cicavce, pretože sú lepšie prispôsobené chladnému podnebiu a ťažko sa vyrovnávajú s extrémnymi horúčavami. Budúci superkontinent by bol do značnej miery nehostinný, len 8 % až 16 % jeho rozlohy by bolo vhodných na bývanie.

Dr. Alexander Farnsworth, hlavný autor štúdie z Bristolskej univerzity, vysvetlil, že kombinované účinky kontinentality, horúcejšieho slnka a zvýšených hladín CO2 by viedli k teplotám medzi 40 °C až 50 °C, čo by znemožnilo cicavcom nájsť potravu. a vodné zdroje. Ľudia, rovnako ako iné druhy, by neboli schopní ochladiť svoje telo potom, čo by v konečnom dôsledku viedlo k ich zániku.

Štúdia predpovedá, že v čase, keď sa vytvorí superkontinent nazývaný Pangea Ultima, by sa hladina CO2 mohla zvýšiť zo súčasných 400 častíc na milión (ppm) na viac ako 600 ppm. Výskumníci zdôrazňujú dôležitosť zníženia emisií skleníkových plynov, aby sa zabránilo skoršiemu výskytu týchto budúcich scenárov.

Spoluautorka štúdie, doktorka Eunice Lo, zdôraznila naliehavosť riešenia súčasnej klimatickej krízy, pretože extrémne horúčavy už ovplyvňujú ľudské zdravie. Je veľmi dôležité pracovať na dosiahnutí nulových čistých emisií čo najskôr, aby sa zmiernili škodlivé dôsledky rastúcich teplôt.

Vedci navyše naznačujú, že pri zvažovaní obývateľnosti iných planét treba brať do úvahy rozloženie kontinentov. Planéta v obývateľnej zóne slnečnej sústavy môže byť stále neobývateľná, ak sú kontinenty sústredené v jednom superkontinente.

Táto štúdia poukazuje na potenciálne hrozné dôsledky zmeny klímy a posilňuje potrebu okamžitej akcie na zmiernenie jej účinkov. Zatiaľ čo plánovaný časový rámec je milióny rokov do budúcnosti, súčasný vplyv rastúcich teplôt by sa nemal ignorovať.

