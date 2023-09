Diéta „jedno jedlo denne“: výhody, riziká a úvahy

By

Je známe, že celebrity podporujú rôzne diétne trendy a jedným z najnovších módnych trendov, ktoré získavajú na popularite, je diéta „jedno jedlo denne“, známa tiež ako OMAD. Prominentné postavy ako Bruce Springsteen a Chris Martin z Coldplay tvrdili, že OMAD im pomáha zvládať váhu a udržiavať sa fit.

OMAD je extrémna verzia pôstnych diét, ako je prerušovaný pôst a časovo obmedzené jedenie. Kľúčovým rozdielom je, že namiesto pôstu v určité dni alebo obmedzenia jedenia na určité časové okno konzumujú stúpenci OMAD všetky svoje denné kalórie v jednom veľkom jedle.

Kvôli obmedzenému výskumu samotnej OMAD je väčšina tvrdení o jej účinnosti založená na neoficiálnych dôkazoch alebo predpokladoch získaných zo štúdií o iných formách pôstu. Hoci niektoré dôkazy naznačujú, že určité formy prerušovaného pôstu a časovo obmedzeného jedenia môžu pomôcť pri regulácii hmotnosti a zlepšiť ukazovatele metabolického zdravia, výskum sa stále objavuje.

Štúdia na ľuďoch ukázala, že konzumácia jedného jedla denne viedla k väčšiemu zníženiu telesnej hmotnosti a tukovej hmoty. To však viedlo aj k zníženiu svalovej hmoty a hustoty kostí, čo by mohlo potenciálne viesť k zhoršeniu svalovej funkcie a zvýšenému riziku zlomenín kostí, ak by sa dodržiavali dlhší čas. Štúdie na zvieratách priniesli protichodné výsledky, pričom niektoré naznačujú prírastok hmotnosti z konzumácie jedného veľkého jedla.

Na lepšie pochopenie účinkov OMAD sú potrebné komplexnejšie štúdie zahŕňajúce väčšie skupiny účastníkov a rôznorodé populácie. Výskumníci musia tiež preskúmať dlhodobý vplyv OMAD a zvážiť rôzne načasovanie jedla a zloženie výživy.

Zatiaľ čo prístup jedného jedla denne sa môže zdať príťažlivý pre reguláciu hmotnosti, môže byť náročné splniť všetky nutričné ​​požiadavky vrátane energie, bielkovín, vlákniny a základných vitamínov a minerálov iba jedným jedlom. Nedostatočný príjem živín môže viesť k strate svalov, zápche a zlému zdraviu čriev. Osobitná pozornosť sa musí venovať konzumácii dostatočného množstva bielkovín, zeleniny, orechov, semien, ovocia, celozrnných výrobkov a mliečnych výrobkov alebo vhodných alternatív na uspokojenie nutričných potrieb.

Je dôležité poznamenať, že OMAD sa neodporúča pre deti, osoby, ktoré sú tehotné, plánujú otehotnieť, dojčia alebo u ktorých existuje riziko vzniku poruchy príjmu potravy. Okrem toho by sa mala zvážiť udržateľnosť stravy a potenciálne poškodenie z dlhodobého hľadiska pre všeobecnú populáciu, najmä preto, že celebrity podporujúce tieto diéty majú prístup k odborníkom na výživu, vysokokvalitnej strave a doplnkom stravy.

Na záver, zatiaľ čo diéta OMAD si získala pozornosť, existuje nedostatok vedeckých dôkazov o jej bezpečnosti a účinnosti. Pred začatím akejkoľvek extrémnej diéty sa odporúča poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom alebo registrovaným dietológom.

Zdroje:

– Amanda Avery, lektorka výživy, University of Nottingham (Rozhovor)