Experimenty s fosílnym hmyzom vrhajú svetlo na skutočné farby

Tím výskumníkov z Nanjing University, Čínskej akadémie vied a University College Cork vyvinul techniku, ktorá môže umožniť odhad sfarbenia niektorých fosílnych druhov hmyzu. Predchádzajúce štúdie ukázali, že je ťažké určiť skutočné sfarbenie fosílneho hmyzu, s výnimkou tých, ktoré sa zachovali v jantáre. Tieto fosílie sú zvyčajne monochromatické a majú jedinečné vzory v odtieňoch šedej. Vo svojej nedávnej štúdii publikovanej v časopise Proceedings of the Royal Society B tím opisuje svoj prístup a zistenia.

Na odhadnutie farebných vzorov výskumníci porovnávali moderný hmyz, ktorý má podobný vzhľad ako fosílne vzorky, ktoré predtým získali. Tento moderný hmyz bol zabalený do hliníkovej fólie a podrobený simulovanej fosilizácii pečením pri teplotách v rozmedzí od 200° do 500° C. Tím potom skúmal vzorky pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu a porovnával ich so skamenenými vzorkami.

Ich zistenia odhalili, že tmavšie škvrny na pečených vzorkách zodpovedali oblastiam exoskeletu, ktoré boli bohaté na melanín, tmavý pigment. Tieto tmavšie škvrny boli odolnejšie voči teplu, čo naznačuje, že boli aj odolnejšie voči degradácii. To naznačuje, že tmavšie oblasti na fosílnom hmyze pravdepodobne predstavujú časti starých tvorov, ktoré mali tiež vyšší obsah melanínu. Preto by tieto tmavšie oblasti mohli poskytnúť vodítko k odhadu sfarbenia fosílií.

Tím tiež pozoroval, že zahrievanie hmyzu spôsobilo prechodnú fázu, keď úplne sčerneli predtým, ako prešli do rôznych vzorov. To naznačuje, že experimenty, ako sú ich, by mohli uľahčiť nový výskum odhadu sfarbenia fosílneho hmyzu.

Na záver, táto štúdia demonštruje novú techniku ​​na odhadovanie farebných vzorov u fosílneho hmyzu. Porovnaním moderného hmyzu podrobeného simulovanej fosílizácii s fosílnymi vzorkami výskumníci identifikovali tmavšie oblasti, ktoré pravdepodobne zodpovedali častiam starých tvorov s vyšším obsahom melanínu. Táto technika otvára nové cesty pre štúdium sfarbenia fosílneho hmyzu.

Zdroj: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333