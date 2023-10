Prevyšujú ľudia roboty v tímovej práci? Nová štúdia ukazuje dôležitosť spolupráce

By

Prelomová štúdia vedená Ph.D. študenti z University of Newcastle objasnili dynamiku medzi ľuďmi a robotmi v tímových úlohách. Štúdia sa zamerala na porovnanie výkonu tímov pozostávajúcich z ľudských aj AI hráčov s tímami, ktoré pozostávajú len z ľudských hráčov. Cieľom tohto výskumu bolo posúdiť schopnosti tímovej práce ľudí a robotov v počítačovej výzve podobnej populárnej arkádovej hre Pong.

Výsledky štúdie odhalili, že ľudské tímy prekonali tímy s robotickým hráčom. Zistilo sa, že ľudskí hráči vykazovali vynikajúcu intuíciu, čo im umožnilo porozumieť činom svojho partnera a urobiť úpravy na zlepšenie tímového výkonu. Naopak, tímom s robotickým hráčom chýbala táto konkurenčná výhoda, čo zdôrazňuje dôležitosť ľudskej intuície a prispôsobivosti v prostredí spolupráce.

Obzvlášť zaujímavé je, že štúdia tiež skúmala, či tímy dosahovali lepšie výsledky, keď spolupracovali alebo súperili medzi sebou. Prekvapivo sa zistilo, že tímy, ktoré hrajú spoločne, prevyšujú tímy, ktoré sa venujú súťažnej hre. Toto zistenie spochybňuje všeobecne zaužívané presvedčenie, že konkurencia zvyšuje výkon a zdôrazňuje významné výhody spolupráce a synergie pri dosahovaní úspešných tímových výsledkov.

Výskum vedený Ph.D. študenti Laiton Hedley a Murray Bennett z Newcastle Cognition Lab na School of Psychological Sciences na University of Newcastle prispievajú k oblasti kognitívnej psychológie. So zameraním na pochopenie toho, ako funguje ľudský mozog, kognitívna psychológia skúma procesy, ako je myslenie, zapamätávanie a učenie.

Táto prelomová štúdia, publikovaná v časopise Topics in Cognitive Science, poskytuje cenné poznatky o schopnostiach tímovej práce ľudí a robotov. Zdôraznením dôležitosti spolupráce pred konkurenciou výskum podporuje skúmanie nových prístupov na zlepšenie tímového výkonu a optimalizáciu interakcií medzi človekom a AI.

Murray S. Bennett a kol., Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Zdroj: Newcastle University