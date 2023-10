SpaceX plánuje v roku 144 vypustiť 2024 rakiet s cieľom rozšíriť službu Starlink

By

SpaceX, letecká spoločnosť založená Elonom Muskom, si stanovila ambiciózne ciele na rok 2024. Podľa predstaviteľa spoločnosti plánuje SpaceX budúci rok vypustiť celkovo 144 rakiet, čím prekoná svoje vlastné rekordné štarty v roku 2023. Toto zvýšenie frekvencie štartov je poháňaný rozšírením satelitnej internetovej služby Starlink od SpaceX.

Počet štartov SpaceX neustále rastie, pretože Starlink neustále rastie. V roku 2021 bolo len 31 misií, no tento počet sa takmer zdvojnásobil na 61 v roku 2022. Spustením služby Direct to Cell od Starlink v spolupráci s T-Mobile sa SpaceX v budúcom roku zameriava na ďalšie zvýšenie kapacity štartov.

Direct to Cell, tiež známy ako „veža mobilných telefónov vo vesmíre“, bude poskytovať mobilné služby prostredníctvom satelitov Starlink. Funkcie textových správ budú k dispozícii v roku 2024, po ktorých budú nasledovať hovory a prehliadanie webu v roku 2025. Táto služba bude obzvlášť výhodná v oblastiach bez pokrytia mobilnými sieťami, najmä počas núdzových situácií.

Aby SpaceX dosiahol svoj cieľ 144 štartov v roku 2024, začlenil automatizáciu do celého svojho procesu. Spoločnosť kladie dôraz na spoľahlivosť, aby sa predišlo oneskoreniam spôsobeným poruchami. Táto vysoká frekvencia spúšťania bude vyžadovať spustenie každé 2.5 dňa v porovnaní so súčasnou rýchlosťou jedného spustenia každé 3.5 dňa.

Od mája 2019 SpaceX umiestnilo na obežnú dráhu viac ako 4,000 2 satelitov Starlink. Minulý mesiac spoločnosť oznámila, že prekonala 60 milióny zákazníkov využívajúcich jej internetové služby. Starlink je dostupný vo viac ako XNUMX krajinách a spája zákazníkov po celom svete pomocou vysokorýchlostného internetu.

Zatiaľ čo SpaceX zostáva pred svojimi konkurentmi, do odvetvia vesmírnych internetových služieb vstupujú aj iné spoločnosti, ako napríklad Amazon so svojím Project Kuiper. Amazon Jeffa Bezosa nedávno spustil prvé dva prototypy satelitov pre projekt Kuiper s cieľom poskytnúť vysokorýchlostné internetové pripojenie do vzdialených oblastí, podobne ako Starlink.

Zdroje:

– Ars Technica

– Insider