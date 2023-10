Nové stavy elektrónov v roztavených soliach by mohli ovplyvniť výkon reaktorov poháňaných soľou

Vedci zistili, že elektróny môžu pri interakcii s roztavenými soľami vytvárať tri odlišné stavy, čo by mohlo mať dôsledky na výkon reaktorov poháňaných soľou. Výskumníci z Oak Ridge National Laboratory a University of Iowa simulovali zavedenie prebytočného elektrónu do roztavenej soli chloridu zinočnatého a pozorovali tri možné scenáre. V jednom scenári sa elektrón stane súčasťou molekulárneho radikálu s dvoma iónmi zinku. V inom sa elektrón lokalizuje na jedinom ióne zinku. V treťom scenári je elektrón rozptýlený difúzne cez viaceré ióny soli.

Reaktory s roztavenou soľou sa zvažujú pre budúce jadrové elektrárne a pochopenie toho, ako žiarenie ovplyvňuje správanie roztavených solí, je kľúčové. Táto štúdia vrhá svetlo na interakcie medzi elektrónmi a soľami pri vystavení vysokému žiareniu. Vedci zistili, že elektrón môže uľahčiť tvorbu rôznych druhov, vrátane dimérov a monomérov zinku, alebo môže byť delokalizovaný. Tieto počiatočné zistenia vyvolávajú otázky o tom, aké iné druhy by sa mohli tvoriť v dlhších časoch a ako by mohli reagovať s elektrónmi a soľami.

Tento výskum je súčasťou DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) a bol publikovaný v The Journal of Physical Chemistry B. Tím pracuje na experimentálnej identifikácii iných foriem reaktivity. Štúdia poskytuje cenné poznatky o tom, ako elektróny interagujú s roztavenými soľami, ale stále je potrebné preskúmať viac. Budúci výskum bude skúmať ďalšie soľné systémy a účinky žiarenia na roztavené soli.

Zdroj: Oak Ridge National Laboratory